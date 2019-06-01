獨家直擊日本「絆祭」！東北6大祭典一次看　台灣舞龍舞獅、三太子首次現身

▲2019日本東北絆祭6/1在福島登場。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

提到夏天的日本旅遊盛事，莫過於欣賞東北6大祭典，近年更在台灣掀起「追祭典」熱潮。但若是不想等到8月，每年6月登場的「絆祭」（東北絆まつり），就可以讓你一次看到東北6大祭典。2019年絆祭於1日、2日選在福島市登場，《ETtoday新聞雲》獨家現場直擊，台灣是首次參與絆祭遊行的海外團體，台灣觀光局攜台北慶和館，以舞龍舞獅、三太子現身，藉此宣傳台灣觀光。

▲台北慶和館帶著舞龍舞獅現身福島市街頭，成為首次參與絆祭的海外團體。

▲福島市市長木幡 浩。

2019年絆祭於日本時間1日下午13點30分在福島市區登場，台灣成為絆祭舉辦以來首次參與遊行演出的海外團體，台灣觀光局帶領台北慶和館參加絆祭，也是該祭典首次開放海外團體參與祭典演出。福島市市長木幡 浩表示：「台灣對福島來說是很重要的朋友。」，有別往年，木幡 浩希望今年在絆祭中加入國際化元素，展現絆祭的國際化與國際友好成分，因此邀請台灣觀光局帶團參加遊行。

▲台灣觀光局東京事務所所長鄭憶萍。

台灣觀光局東京事務所所長鄭憶萍表示，往年8月台灣觀光局也會在東北6大祭典中選擇1至2個祭典參加，但由於絆祭一次結合東北6大祭典演出，包括參與遊行的隊伍在內，還有從各地前來的日本觀光客、媒體，認為宣傳效益會還不錯，所以決定參加，成為第一個參與絆祭演出的海外團體。

▲台灣觀光局藉由參與日本東北絆祭來宣傳台灣觀光。

▲三太子也現身。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣觀光局希望藉由舞龍舞獅來為日本帶來祝福。（圖／記者蔡玟君攝）

▲小女孩扮演的舞師也會與民眾互動。

在觀光局的帶領下，台北慶和館此次約20人陣仗，帶來台灣代表的舞龍舞獅與三太子表演，為絆祭前導遊行第一個隊伍登場，行進過程中，舞龍舞獅更會靠近兩側觀眾席與日本民眾互動，甚至讓舞獅張開嘴咬住民眾的頭，代表為民眾祈福含意，讓日本民眾不斷拍手鼓掌。

▲白天看竿燈祭別有另種魅力。

▲看當地人用身體部位平衡高達12公尺的竿燈。

木幡 浩表示，絆祭的最大特色，就是可以一次將東北6大代表祭典看齊。1日下午14點20分，以「秋田竿燈祭」打頭陣，旅客可以看到當地人運用手掌、肩膀、腰部平衡高達12公尺、重達50公斤的竿燈，展現與在夜晚截然不同的氛圍。

▲福島草鞋祭可以看到日本第一大草鞋。

▲福島草鞋祭的舞蹈表演。

緊接是福島著名的「草鞋祭」，可說是日本第一大草鞋現身福島市街頭，數十人扛著草鞋，不定時將草鞋歪向觀眾席，於旅客互動，巨大的草鞋造型讓人印象深刻，隨著巨大草鞋之後是福島草鞋祭太鼓隊，數十個太鼓咚咚作響，沉穩的鼓聲一聲聲敲進所有旅客的心，讓現場氣氛再現高潮。

▲山形花笠祭。

▲山形花笠祭有不同的傳統服飾登場。

▲美麗的花笠小姐也在遊行隊伍中。

「山形花笠祭」以5種明亮的傳統舞蹈服飾，手持裝飾彩色花朵的斗笠，首日於福島市街頭展現山形傳承已久的舞蹈，其中，4位第56屆花笠小姐更是隊伍中亮點。

▲盛岡三颯舞祭。

▲5位美麗的三颯舞小姐。

▲盛岡三颯舞祭還能看到世界第一的太鼓大遊行。

而結合傳統舞蹈與太鼓表演的「盛岡三颯舞祭」，5位三颯舞小姐穿上傳統服飾，邊喊著「Sakkora Choiwa Yasse」，邊優雅的跳著傳統三颯舞蹈，在那其後，是世界第一的太鼓大遊行，數十人前胸扛著太鼓，隨著節奏跳舞、擊鼓，熱鬧場面讓人看得目不轉睛。

▲以伊達武將隊開場的仙台七夕祭。

▲伊達武將隊。

▲仙台七夕祭扇子舞。

▲多樣化的傳統舞蹈嗨翻福島市街頭。

已有400年歷史的「仙台七夕祭」，以伊達武將隊開場，數十人跳著每到七夕祭時一定要跳的扇子舞，甚至也有外國人參與其中；而最後壓軸的則是有東北第一祭之稱的「青森睡魔祭」，跳人們穿上最華麗繽紛的傳統服飾，邊喊著Rasse、Rasse，邊賣力在街道上跳舞，有些跳人更興奮的拉著民眾一起用力向上跳躍，緊接其後的則是《勿來之關 八幡太郎義家》主題的睡魔燈籠，在前後10人在燈籠下方賣力推動下緩緩前進，為首日絆祭遊行劃下驚艷亮色。

▲壓軸的青森睡魔祭。

▲睡魔祭的跳人們。

▲睡魔祭的跳人們賣力在遊行中跳著。

▲此次在絆祭登場的睡魔燈。

絆祭至2019年為止已連續舉辦9年，因2011年311東日本大地震重創東北地區，東北6縣在當年度決定聯合舉辦「東北六魂祭」，在活動中展現各縣代表的6大祭典（青森睡魔祭、盛岡三颯舞祭、仙台七夕祭、秋田竿燈祭、山形花笠祭、福島草鞋祭），為復興東北祈福，並從2011年開始，每年輪流在不同縣舉行，直到2017年改名為「絆祭」，繼續巡迴東北6縣舉辦，預計2020年將在山形市舉辦。