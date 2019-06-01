ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

獨家直擊日本「絆祭」！東北6大祭典一次看　台灣舞龍舞獅、三太子首次現身

ETtoday旅遊雲

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2019日本東北絆祭6/1在福島登場。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

提到夏天的日本旅遊盛事，莫過於欣賞東北6大祭典，近年更在台灣掀起「追祭典」熱潮。但若是不想等到8月，每年6月登場的「絆祭」（東北絆まつり），就可以讓你一次看到東北6大祭典。2019年絆祭於1日、2日選在福島市登場，《ETtoday新聞雲》獨家現場直擊，台灣是首次參與絆祭遊行的海外團體，台灣觀光局攜台北慶和館，以舞龍舞獅、三太子現身，藉此宣傳台灣觀光。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台北慶和館帶著舞龍舞獅現身福島市街頭，成為首次參與絆祭的海外團體。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲福島市市長木幡　浩。

2019年絆祭於日本時間1日下午13點30分在福島市區登場，台灣成為絆祭舉辦以來首次參與遊行演出的海外團體，台灣觀光局帶領台北慶和館參加絆祭，也是該祭典首次開放海外團體參與祭典演出。福島市市長木幡　浩表示：「台灣對福島來說是很重要的朋友。」，有別往年，木幡　浩希望今年在絆祭中加入國際化元素，展現絆祭的國際化與國際友好成分，因此邀請台灣觀光局帶團參加遊行。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣觀光局東京事務所所長鄭憶萍。

台灣觀光局東京事務所所長鄭憶萍表示，往年8月台灣觀光局也會在東北6大祭典中選擇1至2個祭典參加，但由於絆祭一次結合東北6大祭典演出，包括參與遊行的隊伍在內，還有從各地前來的日本觀光客、媒體，認為宣傳效益會還不錯，所以決定參加，成為第一個參與絆祭演出的海外團體。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣觀光局藉由參與日本東北絆祭來宣傳台灣觀光。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲三太子也現身。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣觀光局希望藉由舞龍舞獅來為日本帶來祝福。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲小女孩扮演的舞師也會與民眾互動。

在觀光局的帶領下，台北慶和館此次約20人陣仗，帶來台灣代表的舞龍舞獅與三太子表演，為絆祭前導遊行第一個隊伍登場，行進過程中，舞龍舞獅更會靠近兩側觀眾席與日本民眾互動，甚至讓舞獅張開嘴咬住民眾的頭，代表為民眾祈福含意，讓日本民眾不斷拍手鼓掌。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲白天看竿燈祭別有另種魅力。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲看當地人用身體部位平衡高達12公尺的竿燈。

木幡　浩表示，絆祭的最大特色，就是可以一次將東北6大代表祭典看齊。1日下午14點20分，以「秋田竿燈祭」打頭陣，旅客可以看到當地人運用手掌、肩膀、腰部平衡高達12公尺、重達50公斤的竿燈，展現與在夜晚截然不同的氛圍。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲福島草鞋祭可以看到日本第一大草鞋。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲福島草鞋祭的舞蹈表演。

緊接是福島著名的「草鞋祭」，可說是日本第一大草鞋現身福島市街頭，數十人扛著草鞋，不定時將草鞋歪向觀眾席，於旅客互動，巨大的草鞋造型讓人印象深刻，隨著巨大草鞋之後是福島草鞋祭太鼓隊，數十個太鼓咚咚作響，沉穩的鼓聲一聲聲敲進所有旅客的心，讓現場氣氛再現高潮。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲山形花笠祭。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲山形花笠祭有不同的傳統服飾登場。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲美麗的花笠小姐也在遊行隊伍中。

「山形花笠祭」以5種明亮的傳統舞蹈服飾，手持裝飾彩色花朵的斗笠，首日於福島市街頭展現山形傳承已久的舞蹈，其中，4位第56屆花笠小姐更是隊伍中亮點。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲盛岡三颯舞祭。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲5位美麗的三颯舞小姐。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲盛岡三颯舞祭還能看到世界第一的太鼓大遊行。

而結合傳統舞蹈與太鼓表演的「盛岡三颯舞祭」，5位三颯舞小姐穿上傳統服飾，邊喊著「Sakkora Choiwa Yasse」，邊優雅的跳著傳統三颯舞蹈，在那其後，是世界第一的太鼓大遊行，數十人前胸扛著太鼓，隨著節奏跳舞、擊鼓，熱鬧場面讓人看得目不轉睛。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲以伊達武將隊開場的仙台七夕祭。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲伊達武將隊。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲仙台七夕祭扇子舞。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲多樣化的傳統舞蹈嗨翻福島市街頭。

已有400年歷史的「仙台七夕祭」，以伊達武將隊開場，數十人跳著每到七夕祭時一定要跳的扇子舞，甚至也有外國人參與其中；而最後壓軸的則是有東北第一祭之稱的「青森睡魔祭」，跳人們穿上最華麗繽紛的傳統服飾，邊喊著Rasse、Rasse，邊賣力在街道上跳舞，有些跳人更興奮的拉著民眾一起用力向上跳躍，緊接其後的則是《勿來之關 八幡太郎義家》主題的睡魔燈籠，在前後10人在燈籠下方賣力推動下緩緩前進，為首日絆祭遊行劃下驚艷亮色。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲壓軸的青森睡魔祭。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲睡魔祭的跳人們。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲睡魔祭的跳人們賣力在遊行中跳著。

▲▼日本東北絆祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲此次在絆祭登場的睡魔燈。

絆祭至2019年為止已連續舉辦9年，因2011年311東日本大地震重創東北地區，東北6縣在當年度決定聯合舉辦「東北六魂祭」，在活動中展現各縣代表的6大祭典（青森睡魔祭、盛岡三颯舞祭、仙台七夕祭、秋田竿燈祭、山形花笠祭、福島草鞋祭），為復興東北祈福，並從2011年開始，每年輪流在不同縣舉行，直到2017年改名為「絆祭」，繼續巡迴東北6縣舉辦，預計2020年將在山形市舉辦。

關鍵字： 絆祭 福島旅遊 日本東北旅遊 日本旅遊 日韓風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

火車上狂摸美腿妹！大肚男「來回刷動」　全都錄...被逮嘆：太猥瑣了

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證U、5、1、6　秧悅千禧酒店住一送一

超詳盡！台東全新12個拍照打卡攻略

加麵免費！新莊拉麵店每日限量80碗

台南中藥秘製炸雞開店4小時就賣光

全都免門票爽玩！盤點嘉義15個景點

台南人氣沙茶火鍋店推出咖哩新湯底

北台灣「忘憂森林」在新竹！

鈴鹿賽道樂園這2種人票價只要350元

桃園人氣麵糊蛋餅必吃招牌起司口味

全台唯一「手搖飲算命」就在台中

熱門行程

最新新聞更多

直擊日本絆祭　台舞龍舞獅首次現身

洛磯山脈的藍寶石！走入露易絲湖仙境

台東版灌籃高手平交道相似度9成

2019台灣步道日　淡蘭古道走向國際

萌翻啦！高雄新景點休眠動物園

繡球花盛開！竹子湖9花田繽紛如畫

台灣「小米甜甜圈」夯　「正宗原創」祖..

阿里山秘密公路看得見澎湖花火

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366