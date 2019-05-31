端午連假這麼玩！台南出遊攻略：龍舟、蓮花、阿勃勒

▲虎頭埤種植400多株的阿勃勒，旅客可乘船，以不同角度欣賞阿勃勒滿樹綻放的風景。（圖／台南觀光旅遊局提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

端午3天連假即將開始，計畫好去哪溜噠了嗎？除了划龍舟大賽，此刻正值台南黃金雨季節，預計6/10進入最美花期，台南觀旅局透露，經過6年養護的「白河蓮鄉自行車道」阿勃勒今年大盛開，並且可同時捕捉蓮花、阿勃勒、綠色隧道等景緻，度過完美的端午假期。

初夏正是「全城盡帶黃金雨」季節，尤以虎頭埤風景區種植400多株的阿勃勒最熱門，無論是漫步、騎單車環湖、乘船、滑水道戲水，都是取景滿樹黃花的好角度。另外，有珊瑚潭美譽的烏山頭水庫，近日園區也被黃金雨席捲，可以搭乘太陽能動力小船，聆聽導覽人員解說，體驗湖光山色的景緻！

▲「2019白河蓮花季」將於5/18-8/16登場。

同時，端午連假正是白河蓮花盛開的時節，「2019白河蓮花季」將於5/18-8/16登場，現場有採蓮子體驗、荷扇彩繪、文創DIY、集章換好禮、攝影比賽等，坐在蓮王荷葉上拍照更是IG打卡必備行程！遊客能一併造訪東山175咖啡大道、30大經典小鎮之一的後壁，或騎單車延伸至白河林初埤、小南海風景區等地，感受台南在地農村面貌。

▲「臺南市國際龍舟錦標賽」將於6/3至6/7在安平運河開划。

既然是端午節，少不了的重頭戲「臺南市國際龍舟錦標賽」將於6/3至6/7在安平運河開划，賽前將遵循古禮舉行龍舟點睛儀式，在開幕典禮前會辦理祭江儀式，祈祝比賽順利圓滿。此外，競賽更特別選在夜間舉辦，LED燈飾點綴龍舟船身，帶出別於白天的氛圍，現場也有搖滾之夜、舞團表演、美食攤位、手作DIY及獨木舟體驗。