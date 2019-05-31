飛機迷朝聖新景點！「桃園機場2處觀景台」年底開放

▲桃園機場第二航廈增設2座5樓戶外露天觀景台，目前完工進度已達99.99%。（圖／桃園機場提供）

旅遊中心／綜合報導

飛機迷有更大拍照舞台了！桃園機場第二航廈增設5樓2座戶外露天觀景台，目前完工進度99.99% ，僅剩消防安檢尚未完成，不過為配合周邊景觀餐廳進駐，最快年底才會正式對外開放。啟用後，將成為國內各機場觀景台之中面積最大、距離最近、能夠看到最多飛機的地方，屆時勢必成為飛機迷最新朝聖景點！

桃園機場每天有超過700架次航機起降，過去僅能以打游擊方式找尋拍攝最好角度，像是南側戰備聯絡道鐵門外，或機場周邊幾間「賞機餐廳」，都經常聚集眾多飛機迷卡位搶拍，桃園機場聽見飛機迷長久以來的心願，預計於年底啟用兩處觀景台。

▲桃園機場附近的景觀餐廳經常擠滿遊客。（圖／大園101景觀餐廳提供）

桃園機場指出，兩處觀景台位在第二航廈非管制區，入口在擴建區域，南擴建區觀景台面對南跑道，面積達775平方公尺，能遠眺桃機東南方的舊軍機場、高鐵高架橋、桃園藝文特區及高鐵桃園站等高樓建築群，天氣晴朗時，甚至連雪山山脈都能盡收眼底。

▲桃機觀景台預計年底完工。（圖／桃園機場提供）

至於北擴建區的觀景台面積則達825平方公尺，不單能看到整個北跑道，更遠的竹圍漁港彩虹橋、沿海風力發電機、台灣海峽均能看得更清楚。南北2處觀景台面積，都超過國內其他機場的觀景台，加上航機停放的位置就在觀景台正下方，讓飛機迷面對面接觸飛機，航機發動機聲響也具震撼力。

▲桃園機場第二航廈將增設南北2處觀景台。（示意圖／記者彭懷玉攝）

另外，桃機觀景台為體貼飛機迷拍照需求，改用類似隱形鐵窗概念的鋼絲電子圍籬，鋼絲之間預留足夠縫隙讓鏡頭穿過拍攝，再搭配監視器、保全人員看守等4重安全設施，讓民眾賞機之外，也確保停機坪安全性。

觀景區地面採用防滑及耐日曬雨淋的塑木地板，並且會增設景觀座椅供休息，預計等到星級景觀餐廳裝修完工後，一併於年底正式對外開放，飛機迷不妨期待一下。