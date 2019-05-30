每天限量6份！台北燒肉店「一頭牛套餐」　一次吃掉整隻牛

▲京東燒肉專門店 一頭牛套餐。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

喜歡吃牛肉嗎？位於台北東區216巷內的「京東燒肉專門店」，就提供每天限量6份的「一頭牛套餐」，從牛舌到和牛後腹肉，讓饕客可以吃到各部位的牛肉，同時還有專人可以協助幫烤，想吃可要提前預約才吃得到。

▲京東燒肉專賣店外觀。（圖／取自京東燒肉專門店-忠孝臉書專頁）

京東燒肉專門店在台北小有名氣，目前在台北有2間分店。來這裡享用燒肉，不用擔心自己手殘將肉片烤焦，因為每一位店員都是專業烤手，事先詢問過客人喜好的牛肉熟度，就會協助幫烤，同時還能詳細說明每種肉的油花分布與推薦吃法，甚至產地，讓客人能全面了解吃到的部位。

▲京東燒肉專賣店 一頭牛套餐各部位牛肉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京東燒肉專賣店 一頭牛套餐各部位牛肉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京東燒肉專賣店 一頭牛套餐每天限量，想吃必須提前預約。（圖／記者蔡玟君攝）

每天限量6份的一頭牛套餐，是京東燒肉最受歡迎的菜單，店員表示，一頭牛套餐結合日本宮崎和牛、澳洲牛肉與美國牛肉，根據油花不同選用不同國家，整頭牛提供部位包括牛舌、和牛肩小排、板腱頭肉、胸腹肉、牛小排、菲力、和牛橫膈膜、和牛沙朗、和牛後腹肉、和牛後腰翼板等，隨套餐還附有蔬菜、泡菜等搭配。

▲蒜香蝦飯。（圖／記者蔡玟君攝）

店家表示，牛肉最推薦吃原味，每個餐桌上也提供鹽，可以搭配蔥花一起品嘗；若是不想吃白飯，也可以考慮加價換成蒜香蝦飯，將飯煮到軟爛，搭配2隻大蝦，吃起來蒜香濃郁，還很有飽足感。

京東燒肉專門店忠孝店

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷8弄10號

電話：02-8773-8818