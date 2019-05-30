身分證有「U516」　花蓮秧悅千禧度假酒店平日住一晚送一晚

▲花蓮秧悅千禧度假酒店。（圖／花蓮秧悅千禧度假酒店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮第一間國際級連鎖酒店「秧悅千禧度假酒店」於16日正式開幕，為了慶祝開幕，從即日起至6月16日為止，只要身分有U或5、1、6，平日入住迷迭香尊貴客房享住一晚送一晚，在這處花蓮最度假綠色秘境，享受有機香草的七感洗禮。

▲花蓮秧悅千禧度假酒店館內戶外空間。（圖／記者蔡玟君攝）

秧悅千禧度假酒店以有機香草為主軸，當旅客一走進飯店內，從公共空間至客房，每一個角落都能享受被療癒氣息的香氛包圍；在酒店客房內，除了2間無障礙客房外，每間客房都擁有私人蒸氣芳療室，讓旅客待在客房內，就能享受利用有機香草打造的香氛來療癒身心。

▲花蓮秧悅千禧度假酒店客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲部分客房還有戶外浴池。（圖／花蓮秧悅千禧度假酒店提供）

秧悅千禧度假酒店是在花蓮深耕有機香草產業近30年的君達集團轉型大作，以自家專長，主打有機無毒香草療癒，讓旅客能透過七感極限體驗，從都會繁忙中脫逃，來到吉安鄉這處綠色寧靜之所放空、放鬆。酒店更與全球知名、亞洲最大的酒店集團千禧國際酒店集團簽屬合作，成為花蓮第一間國際級連鎖酒店。

花蓮秧悅千禧度假酒店從即日起正式營運，飯店更推出住房優惠，從即日起至6月16日為止，平日住一晚送一晚；而一般住房優惠包括每房最多可享2位6歲以下兒童免費入住，詳情可洽酒店。

地址：花蓮縣吉安鄉干城二街100號

電話：03-812-9168