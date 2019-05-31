去海參崴跟北海道一樣快！　俄羅斯及北朝鮮雙國攻略

文／七逗旅遊網提供

從台灣到俄羅斯最東邊的海參崴需要多久？答案是3小時又45分鐘的飛行時間，跟飛到日本北海道、泰國曼谷差不多！俄羅斯最大的民營航空公司「西伯利亞航空」（S7 Airlines）已於今年5/24正式首航台北－海參崴航線，去俄羅斯其實沒有想像中的遠！而海參崴位在俄國、北朝鮮交界，好好規劃行程，還可以順便到最神祕的北朝鮮探險！

▲海參崴地標金角灣大橋。（圖／shutterstock.com提供）

海參崴三面環海，是一個天然的不凍港，就算冬天也不會結冰，成為俄羅斯重要的軍港、商港，蘇聯時期的領導人赫魯雪夫認為海參崴相當有潛力，打算把這座城市發展為「蘇聯版的舊金山」。海參崴的金角灣停滿了船舶和軍艦，站在高處，整個港灣就像一個彎曲的牛角，橫跨港灣的金角灣大橋是當地地標。想更瞭解海參崴的一切，可以到C-56潛水艇博物館、濱海國立阿爾謝尼耶夫博物館一探究竟。另外，也別錯過整座城市最美麗的建築「海參崴凱旋門」，精緻的外觀成為新人之間熱門的婚紗照勝地。

▲庫頁島上隱藏豐富的資源。（圖／shutterstock.com提供）

▲有機會在堪察加半島捕捉到棕熊獵捕鮭魚的畫面，如DISCOVERY頻道般的場景驚心動魄。（圖／shutterstock.com提供）

俄羅斯是世界上國土面積最大的國家，除了海參崴，還有許多景點值得造訪，像是庫頁島、貝加爾湖、堪察加半島等，尤其夏天的氣候比較溫和，即使是生活在溫暖的台灣人也能輕鬆玩。庫頁島上隱藏著豐富的石油、天然氣、煤等資源，居民不多，擁有美麗的景色，當地的圖奈察湖是鳥類愛好者經常出沒的地點，海鳥岬角豐富的物種令人大開眼界；貝加爾湖則是世界上最深、蓄水量最大的淡水湖，只比台灣小一些，一年四季都很美，從空中俯瞰就像一輪鑲在地表的藍色新月，湛藍色的水面在陽光下閃閃發光，還有機會看見世界上唯一生活在淡水的海豹喔！堪察加半島上則有很多座火山，宛如一個火山帝國，每隔一段時間就會噴出蒸氣跟沸水的間歇噴泉谷、擁有絕美海岸線的阿瓦查灣令人驚艷，整個半島就像一座天然的地形博物館。

▲貝加爾湖是夏天的避暑勝地。（圖／shutterstock.com提供）

從海參崴出發，直飛北朝鮮只要1小時又40分鐘的飛行時間就能抵達，怎能不趁這個機會順便拜訪這個世界上超神秘的國家！北朝鮮的首都在平壤，街道上綠意遍佈，有許多公園，也種了很多柳樹，因此又有「柳京」之稱。市中心的萬壽台地位堪比中國天安門廣場，經常舉辦大型慶典和活動，北朝鮮國父金日成的銅像就立在廣場中心。平壤也有地鐵可搭乘，每一站的站名不是實際的地名，而是北朝鮮政府意欲灌輸人民的思想。依據不同的車站，深度約從22公尺到150公尺，可以當作防空洞使用，但一般的遊客只被允許使用千里馬線的少數幾站，還要有導遊陪同才能順利闖關。其中復興站豪華的大廳、彩色流蘇吊燈、帶有愛國思想的大型壁畫，都和其他國家的地鐵很不同。

在北朝鮮朝鮮想看山水風光，可以到妙香山，滿山滿谷的綠意十分療癒，山間的潺潺流水宛如絲帶般蜿蜒在山間，座落在山中的國際友誼展覽館，展示各國領袖過去送給北朝鮮領導人的禮物。另外，難得來北朝鮮，可到南韓、北朝鮮的軍事分界線板門店，在北緯38度感受兩韓肅殺的氛圍。

▲北朝鮮平壤風光。（圖／shutterstock.com提供）

已經有5年沒舉辦的大型表演秀《阿里郎》於2018年再度重出江湖，今年來北朝鮮也能欣賞，新版本的阿里郎有新的名字：《光輝的祖國》，10萬名演員們高難度的花式動作演繹精彩的舞蹈，由上萬人組成的「人肉背景」藉由翻色卡的方式，呈現出一幅幅如大型壁畫的繽紛景色，隨著音樂改變畫面，就像動畫一樣精準，高難度的演出讓人驚艷。





▲新版阿里郎《光輝的祖國》。（圖／喜鴻假期提供）



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