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冠軍級大師插旗香港中環！「全新海鮮拉麵」每日限量20碗

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▲「立体派」繼續發揮創意無限的本色，帶來全新拉麵作品「鯖魚湯香菇野菜海蝦拉麵」及前菜。（圖／立体派提供）

▲「立体派」總廚林隆臣，曾在Yahoo!和東洋水產會社舉辦的「世界拉麵爭霸戰」中奪得全國冠軍。（圖／立体派提供）

旅遊中心／綜合報導

來自日本大阪冠軍級拉麵大師林隆臣，攜手日本廚藝界領袖松村貴大，今年初在香港中環威靈頓街開設拉麵店「立体派」，新品項「鯖魚湯香菇野菜海蝦拉麵」每日限量20碗，一開幕即成為拉麵控朝聖新目標。

▲「立体派」繼續發揮創意無限的本色，帶來全新拉麵作品「鯖魚湯香菇野菜海蝦拉麵」及前菜。（圖／立体派提供）

▲新品項「鯖魚湯香菇野菜海蝦拉麵」下午5點30分起開賣，每日限量供應20碗。

開業僅數個月的「立体派」，新推出「鯖魚湯香菇野菜海蝦拉麵」，以日本鯖魚熬製成清湯底，加入虎蝦、紅椒絲、大葱、黃芽白、金針菇及冬菇提味，再以大量昆布熬成鮮味無比的湯底，港幣98元（折合台幣約391元）。此款全新拉麵下午5點30分起開賣，每日限量供應20碗。

一系列惹味小食也同步上市，同樣於每日5點30分後登場。當中包括入口皮脆肉嫩的「名古屋風雞翼」（港幣38元／兩隻），以特色名古屋芝麻檸檬醬汁調味，別具東瀛風味；另一款脆炸版本「唐揚脆炸雞」（港幣38元），酥脆香口、層次豐富，與一系列日本啤酒堪稱絕配。

▲「立体派」繼續發揮創意無限的本色，帶來全新拉麵作品「鯖魚湯香菇野菜海蝦拉麵」及前菜。（圖／立体派提供）

▲「唐揚脆炸雞」酥脆香口、層次豐富，與一系列日本啤酒堪稱絕配。

自開業以來，「立体派」於美食社交媒體引起話題的拉麵包括「特級白湯」（港幣88元），以入口即溶的低溫慢煮叉燒，配搭以天然食材熬製的秘製湯底，備受拉麵愛好者喜歡；而由總廚林隆臣精心呈獻的升級版，以三大塊慢煮叉燒及半隻溏心蛋，讓這冠軍級滋味更加豐富。

▲「立体派」繼續發揮創意無限的本色，帶來全新拉麵作品「鯖魚湯香菇野菜海蝦拉麵」及前菜。（圖／立体派提供）

▲「立体派」於美食社交媒體引起話題的拉麵「特級白湯」。

「立体派」名字靈感源自20世紀初由畢加索帶領的藝術運動，為營造天然清新的氛圍，室內設計上運用大量木材元素，配合為招牌拉麵度身設計及製造的日本陶器，讓每一個角落充滿輕鬆、自然氣息，如同置身家中用餐一樣舒適。

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關鍵字： 香港旅遊 香港美食 立体派 拉麵

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