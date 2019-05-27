獨家／陳金鋒、李安登南天宮排頭！16面交趾陶超有哏　台北101也入列

▲龍潭南天宮成為妙趣橫生的「新景點」。（圖／龍潭區公所徐榮俊提供，以下皆同）

記者彭懷玉／採訪報導

前往寺廟拜拜時，你可曾注意過雕龍畫鳳的浮雕和吉祥物？桃園龍潭南天宮竟將「廟會文化」、「石門勝景」，甚至是「台北101」等搬到正殿和周遭的排頭，以交趾陶及剪黏藝術呈現，去年底完工後，成為妙趣橫生的「新景點」。





▲以台灣及龍潭的民間習俗、特色活動及景點為主題製作排頭，讓龍潭南天宮有了全新的面貌。（圖／龍潭區公所徐榮俊提供）

長年致力於復興傳統文化的龍潭區公所徐榮俊老師表示，南天宮創建於民國61年，位於龍潭大池公園內，定位為觀光廟宇，因為想做出不一樣的內容，改以台灣及龍潭的民間習俗、特色活動及景點為主題製作排頭，讓龍潭南天宮有了全新的面貌。

▲南天宮交趾陶藝術共有16面，排頭只是一小部分，其中龍潭知名的「石門勝景」也被列在內。（圖／龍潭區公所徐榮俊提供）

徐榮俊指出，南天宮交趾陶藝術共有16面，排頭只是一小部分，其中龍潭知名的「石門勝景」，包含石門水庫，上游復興區的泰雅族文化、角板山的梅花、龍潭活魚三吃等，仔細一瞧，還會發現戴著斗笠的阿嬤捧著大魚，笑得闔不攏嘴。此外，被稱為「龍潭第一街」的三坑老街、大平紅橋、永福宮、黑白洗等當地景點均被刻畫出，活靈活現呈現出龍潭旅遊特色。

▲南天宮「台灣之光」也被列為主題之一，台北101、台北小巨蛋、世貿大樓、王建民、陳金鋒、曾雅妮、李安。（圖／龍潭區公所徐榮俊提供）

由於龍潭是客家人的大本營，比如客家踩街、客家農村生活如實體現。除了景點和文化之外，台灣之光也被列為主題之一，台北101、台北小巨蛋、世貿大樓、王建民、陳金鋒、曾雅妮、李安，各行各業菁英好手全都成為廟宇主角，十分有看頭。

▲這些作品就位在拜亭及正殿上方的排頭，站在廣場上即可欣賞到。（圖／龍潭區公所徐榮俊提供）

徐榮俊指出，南天宮民國104至107年進行修建工程，邱雲煥主任委員擔任總幹事時即參予籌劃修建的工作，為了讓南天宮與眾不同，到各地探訪新修建廟宇，尋找合適材料及匠師，並依各項匠師專長分別發包並配合檔期施工，因此完工時間才會一再延宕，直到去年底才正式完工開放。

徐榮俊說，這些作品就位在拜亭及正殿上方的排頭，站在廣場上即可欣賞到。如果有來龍潭，不妨一一尋覓亮點，肯定會發現意外的小驚喜！