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直擊／就是愛台灣！19位大馬攝影來台7天6夜　拍出寶島獨家美景

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▲▼大馬盃。（圖／記者徐溱謐攝）

▲馬來西亞的攝影記者們在大雨之中抓緊相機，堅持捕捉最美的那一刻。（圖／記者徐溱謐攝）

文／徐溱謐

對馬來西亞華人的印象除了大學系上的僑生同學外，還有唱紅「漂向北方」的歌手黃明志，但那些都有點遙遠，直到這次隨團採訪台灣休閒農業發展協會主辦的「大馬盃」攝影比賽，與19位馬來西亞記者朝夕相處7天6夜，才真實感覺到馬來西亞的華人的純樸和踏實，而且各個都超級喜歡台灣。

就像早年到東南亞打拼的移民一樣，他們血液裡遺傳了堅忍與無懼吃苦。這次大馬盃舉辦時間落在5月梅雨季，那天一早10點多，大夥兒抵達南庄鳟魚養殖場，豆大的雨珠不斷在露天的養殖池面激起陣陣水花，但大馬盃每天比賽賽程都有時間與主題限制，無論天氣多麼惡劣，仍然必須繼續進行。

▲▼大馬盃。（圖／記者徐溱謐攝）

▲即使頭髮和相機都被雨水淋濕了，他們仍拿著相機奮戰到底。（圖／記者徐溱謐攝）

記者們面對這樣的場面有些哭笑不得，卻毫無遲疑地向農場要了一卷保鮮膜，將相機包裹起來，穿上雨衣闊步踏入大雨中。養殖場的阿伯一次次和魚互動，攝影記者就一次次舉起鏡頭追隨，大雨之下每個人的臉上都是水痕，相機鏡頭也濺滿水珠，抹去雨水，焦距後依然是一雙雙專注的眼神，沒有怨言，只有認真的投入。

晚上回到飯店，大家交出各自的照片，我原以為看到的會是一張張雨滴與脫焦照，沒想到竟然是鳟魚躍出水面、充滿動感與生命力的片刻，還有阿伯臉上的笑容、雨中南庄樹林的綠意，甚至是雨水與落葉交織出的幾何線條，如果不是人就在現場，絕對無法相信這些是在如何惡劣天候下拍出的照片。

▲▼大馬盃攝影記者作品。（圖／台灣休閒農業發展協會提供）

▲大馬盃攝影比賽作品。（圖／台灣休閒農業發展協會提供／中國報盧淑敏攝）

▲▼大馬盃攝影記者作品。（圖／台灣休閒農業發展協會提供）

▲大馬盃攝影比賽作品。（圖／台灣休閒農業發展協會提供／好玩旅遊月刊王曉薇攝）

▲▼大馬盃攝影記者作品。（圖／台灣休閒農業發展協會提供）

▲大馬盃攝影比賽作品。（圖／台灣休閒農業發展協會提供／奢華極致劉進漢攝）

平常看到漁港邊的印尼漁工，走過、經過、眼角瞄到就過了，然而那天在南方澳漁港，我看到馬來西亞攝影記者直接開口與這些印尼漁工聊起天來。原來每一位馬來西亞人都會說英文、中文和馬來文，外加廣東話、閩南語、客家話等多種語言，那是他們從小生活在馬來西亞養成的能力，而馬來話和印尼話很相似，是可以彼此溝通的。

▲▼大馬盃攝影記者作品。（圖／台灣休閒農業發展協會提供）

▲因為大馬記者的牽線，我才得以進入漁工們平常生活的船艙底層。（圖／台灣休閒農業發展協會提供／奢華極致劉進漢攝）

這一天，幾句寒暄後，平常表情多數冷漠的印尼漁工綻放難得的笑容，並做手勢歡迎我們上船，毫無戒心的讓我進入平常難以窺見的船艙底層，生活雖苦，卻仍邊說邊笑。這瞬間我突然懂了，這些馬來西亞記者來台灣不只是參加攝影比賽，也不只是跟印尼漁工聊天，他們還在無意之間，為這些漁工送來了一點家鄉語言的溫暖。

▲▼大馬盃攝影記者作品。（圖／台灣休閒農業發展協會提供）

▲遠道而來的大馬記者為印尼漁工帶來家鄉語言的溫暖。（圖／台灣休閒農業發展協會提供／奢華極致劉進漢攝）

▲▼大馬盃攝影記者作品。（圖／台灣休閒農業發展協會提供）

▲印尼漁工們因為大馬記者的到來，露出難得一見的笑容。（圖／台灣休閒農業發展協會提供／好玩旅遊月刊王曉薇攝）

▲▼大馬盃。（圖／記者徐溱謐攝）

▲印尼漁工們和大馬記者成為朋友，開心留下合影。（圖／記者徐溱謐攝）

我們常常為台灣的現況感到擔憂，但在距離5小時的飛行航程外，這群馬來西亞華人卻把台灣當作一塊瑰寶，他們眼中的台灣是那麼地安全、乾淨、有人情味，休閒農場的主人是多麼純樸認真地在過生活，這片土地深深吸引著他們，而台灣人的體貼和溫暖，讓他們每次的到來都像回家一樣親切。

關鍵字： 台灣休閒農業發展協會 大馬盃 馬來西亞 媒體 攝影比賽 大馬要聞 東南亞要聞

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