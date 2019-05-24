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直接把半顆木瓜當容器　金帛手製推出期間限定「木瓜波霸鮮奶」

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▲金帛手製推出期間限定「木瓜波霸鮮奶」。（圖／金帛手製提供)
▲金帛手製推出期間限定「木瓜波霸鮮奶」。(圖／金帛手製提供)

記者黃士原／台北報導

主打各式甜點結合霜淇淋的金帛手製，是台中的人氣IG打卡名店，最近又有新創意商品「木瓜波霸鮮奶」，這是以新鮮木瓜為容器，把北海道十勝鮮奶霜淇淋與Q彈飽滿波霸珍珠裝在裡面，味覺與視覺都非常的療癒，而且超級環保。木瓜波霸鮮奶販售期間為5/月24日~6月9日，只有17天期間限定。

▲金帛手製推出期間限定「木瓜波霸鮮奶」。（圖／金帛手製提供)
▲「木瓜波霸鮮奶」以新鮮木瓜為容器。(圖／金帛手製提供)

▲金帛手製推出期間限定「木瓜波霸鮮奶」。（圖／金帛手製提供)
▲把北海道十勝鮮奶霜淇淋與Q彈飽滿波霸珍珠裝在木瓜裡面。

金帛手製LOGO以霜淇淋結合燈塔為意象，希望消費者能夠有不同的味蕾體驗，所以不斷嘗試以各種元素與冰品做創意組合，持續滿足消費者的期待。近期除了「木瓜波霸鮮奶」之外，還有多款特色生乳捲，包括榴槤控必吃的榴槤生乳捲。


▲微熱山丘再推第二波榴槤新品，貓山王榴槤冰心蛋糕5/15開賣。（圖／記者黃士原攝）

而提到榴槤，榴槤控們也要知道的是微熱山丘再推第二波榴槤新品，這次不只有榴槤風味，還可以吃到用榴槤泥做成的冰心內餡，新品「貓山王榴槤冰心蛋糕」5月15日開賣。由於這款新品需要冷凍，所以全台只有台北民生公園門市、南投三合院門市及高雄駁二特區門市每日限量上市，880元/條。「貓山王榴槤冰心蛋糕」，選用馬來西亞最受歡迎的品牌「貓山王榴槤」，將其新鮮榴槤泥製成冰心內餡，搭配上香蘭醬、蛋皮蛋糕及香蘭葉蛋糕，堆疊出貓山王榴槤冰心蛋糕的獨特風味。

關鍵字： 美食情報 金帛手製 木瓜波霸鮮奶

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