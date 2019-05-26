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360度零死角眺天際線！玩泰必訪經典空中酒吧　當一晚醉後大丈夫

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▲lebua-Bangkok。（圖／泰觀局提供）

▲曼谷Lebua蓮花大飯店空中酒吧能眺望絕美夜景。（圖／泰觀局提供，下同。）

旅遊中心／綜合報導

泰國曼谷夜晚越晚越熱鬧，小館酒吧林立夜晚亮起燈，轉個彎都是派對動物的天堂，尤其天際線才是最熱鬧的一級戰區，若你是第一次造訪曼谷就絕對不能錯過美麗的空中酒吧，其中又以蓮花大酒店頂樓的Sirocco Sky Bar最為經典。

▲lebua-Bangkok。（圖／泰觀局提供）

▲圓形穹頂建築已成經典。

Sirocco Sky Bar位在飯店63層樓，露天空中酒吧能360度零死角眺望繁華夜景與天際線，仔細看Sirocco Sky Bar經典的圓形拱頂好像特別眼熟，好萊塢電影《醉後大丈夫2》就曾在這裡取景，電影上映後讓原本就很夯的Sirocco Sky Bar再次聲名大噪，成為影迷必朝聖的空中酒吧之一。

▲lebua-Bangkok。（圖／泰觀局提供）

▲蓮花大酒店露天高空餐廳。

曼谷Lebua蓮花大飯店是一家五星級全套房豪華飯店，Lebua塔樓俱樂部（Tower Club）擁有多間高級餐廳，從米其林二顆星的Mezzaluna到標誌性Sirocco與天際酒吧，都是浪漫夜生活的好去處。另外提醒遊客，蓮花大酒店空中酒吧有Dress Code限制，需著正式服裝才能入場，盛裝打扮享受奢華夜晚就對了。

＊地址： 63F, State Tower Bangkok , 1005 Silom Road, Bangkok

關鍵字： 蓮花大酒店 泰國旅遊 亞洲旅遊 空中酒吧

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