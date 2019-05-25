站在山壁與公路相望！台灣唯一開車「到不了的秘境車站」在這

▲瑞芳三貂嶺車站。（圖／取自維基百科）

旅遊中心／綜合報導

喜歡尋找鐵道秘境嗎？那就一定要到三貂嶺車站走一趟。位於新北市瑞芳鄉的三貂嶺車站，是台灣最東邊火車站，同時因為是全台唯一沒有道路可以直接抵達的車站，因此又被稱為「到不了的車站」，成為鐵道迷必去秘境景點。

▲三貂嶺地區自然景觀豐富。（圖／翻攝自新北市政府網站，趙建先先生提供）

三貂嶺車站所在地型特殊，腹地狹小、車站空間不大，一面是山壁，同時被基隆河隔開，彷彿站在山壁上與公路遙遙相望。車站原先僅作為工作用車站，不對外營運開放，由於無法開車直達，旅客必須先到三貂嶺停車站，以徒步方式再沿著鐵路橋軌道旁的步道跨越河床，才能抵達。

▲特定季節夜晚時還能賞螢（圖／瑞芳區公所提供）

自從擁有到不了的車站秘境美稱，這裡開始迎來許多旅客，除了台鐵在這裡設有小站巡禮紀念印章外，由於沒有工廠，不受汙染的環境孕育出多樣生態，例如三貂瀑布群及山峰，白天旅客可以與台灣最東邊車站合照、到近期IG超紅廢墟風文青咖啡館「Cafe Hytte」品啜咖啡、拍照，在特定季節，甚至可以欣賞桐花美景，入夜後，山林則成為賞螢火蟲秘境，看點點綠色星光在林間飛舞，玩上一整天都沒問題。