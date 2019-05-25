加拿大夢幻住宿清單曝光！　班夫百年城堡酒店幽靈出沒⋯敢住嗎？

▲班夫費爾蒙溫泉城堡酒店是來到班夫小鎮最佳住宿地之一，百年歷史的酒店更有許多幽靈傳說，吸引不少大膽旅客前來朝聖。（圖／飯店提供）

記者賴文萱／加拿大報導、攝影

來到風景怡人的加拿大旅遊，除了要盡覽旅程中的壯麗美景外，挑選一處優質飯店更可以為旅程大大加分。《ETtoday新聞雲》這次走訪加拿大旅遊，精選出加拿大經典高級連鎖飯店品牌費爾蒙（Fairmont）旗下3大特色飯店，其中一間城堡飯店還被列為「全球10大鬧鬼酒店之一」。

班夫費爾蒙溫泉城堡酒店（Fairmont Banff Springs）

在費爾蒙酒店集團中，最著名一棟就是位在班夫小鎮的班夫費爾蒙溫泉城堡酒店（Fairmont BanffSprings），這家酒店早在1888年就蓋成，沿襲蘇格蘭豪華城堡風格，至今歷史已長達1世紀以上。

▲▼歷史悠久的班夫費爾蒙溫城堡酒店，不僅外觀宏偉，內部擺設也維持當時城堡風格，讓人彷彿穿梭時空。

最為人稱道的除了是酒店的豪奢宏偉城堡外觀，更是因為其悠久的歷史而衍伸出眾多鬼魂幽靈傳說，甚至還被評為「全球10大鬧鬼酒店之一」，但這完全不會打消遊客想入住的意願，反而吸引更多人特地前來朝聖。

▲▼城堡酒店挑高的大廳以及很有歷史痕跡的磚頭牆，似乎可以看到當時人們生活的痕跡。

一踏進酒店內，廣闊挑高的大廳、吊燈高高掛著，四處擺設著古老木櫥、騎士盔甲、貴族畫像等，在橘黃燈光下，兩側是斑駁的磚頭牆面，房間分散在城堡各處，沿著彎彎曲曲的長廊在城堡內尋找入住的房間，瞬間有如穿越時空回到中世紀一般。房間各項設備雖然新穎、高雅，但因仍維持著當時城堡的格局，彷彿可以看見當時人們生活的痕跡。

▲雖然酒店整體空間格局很有歷史感，但房內的設施也是很高檔、精緻。

提到在Fairmont Banff Springs被流傳的幽靈傳說，有一處是被官方親自認證的故事－「鬼新娘」，因此，不少大膽的旅客入住後，就會在酒店內開啟壯膽行程，就是要找到那處讓人聞風喪膽的幽靈地，想親眼一睹鬼新娘。

▲酒店鬧鬼傳言眾多，但大膽旅客似毫不卻步，反而特地前來朝聖，想一睹鬼新娘出沒。

回溯到1930年代，當時有一位新娘正準備在飯店迎接即將到來的婚禮，但當她穿著長擺白婚紗走下階梯時，裙擺卻不小心被階梯旁的蠟燭點燃著火，一陣驚慌失措之下，新娘不甚跌落階梯，摔斷了脖子。從此之後，在飯店內就傳出很多人曾看見無頭新娘出沒；甚至網路上也有人流傳，曾有新婚女子要在飯店內舉辦婚禮，但本來應該好好掛著的白紗，不管怎麼掛著都會莫名掉落下來，或許就是鬼新娘長久以來的怨氣。

▲班夫費爾蒙溫城堡酒店夜晚外觀。

另外，在酒店內，還有一間「被消失的873號房」。據說，當時有一對夫婦帶著女兒入住這間房，但不知為何原因，丈夫竟把妻子跟女兒都殺了，裡頭血跡四散，畫面慘不忍睹，最終這間房間就「被消失」在875號房及871號之間，只剩下門外一盞燈仍繼續照著被填起的房門及被拔除的門牌。同樣地，現在在酒店內，依然可以看到遺留下來被消除的痕跡。

▲酒店的溫泉相當知名，是旅人想放鬆的最佳首選之地。（圖／酒店提供）

不過，除了鬧鬼傳聞吸引旅客入住外，酒店內的高檔服務與溫泉設施也同樣是讓旅客慕名而來入住的理由。班夫溫泉年均水溫約攝氏45度，富含礦物質以及硫化氫，對風濕患者有改善的作用，而且溫泉幾乎沒有刺鼻的硫磺味，是許多旅人遊玩一天後，最佳的放鬆之地。

費爾蒙傑士伯國家公園度假酒店（Fairmont Jasper Park Lodge）

這間度假村位在傑士伯國家公園內，地理位置極為優越，擁有高山、湖泊、森林，可以說是佔有一整片國家公園壯麗的自然美景。酒店內沿著波瓦湖畔（Lac Beauvert）建造，在清晨或傍晚時，諾大靜謐的湖面，可以一覽洛磯山群倒映的絕景；在酒店四處還能體驗到許多來自大自然不期而遇的驚喜。

▲▼座落在費爾蒙傑士伯國家公園的酒店，獨佔一大片自然美景。

由於酒店與大自然共存，在房門口有可能會撞見鹿群出來覓食；草地上的洞也突然會有土撥鼠探出頭；甚至在高爾夫球場打球還會驚見小棕熊躲在樹後偷看，但千萬注意別靠他們太近或者用閃光燈拍攝，避免去驚擾到動物們的日常生活。

▲▼酒店內每間客房隱私性極高，不時還會不期而遇來自大自然的驚喜。

▲酒店內甚至還有頭小棕熊出沒在高爾夫球場，模樣相當逗趣可愛。（圖／酒店提供）

Fairmont Jasper Park Lodge獨佔傑士伯國家公園最優越的環境，一直以來也是皇室貴族的最愛，包含喬治六世國王、伊麗莎白女王、英國女王伊莉莎白二世、菲利浦親王都曾來此下榻，也被稱之為「皇室的度假村」。先前國外八卦媒體也指出，英國梅根王妃與哈利王子到加拿大度蜜月時，也是選擇來這入住，不過酒店為保護客人隱私，則不願證實此傳言。

▲費爾蒙傑士伯國家公園度假酒店景色優人，是皇室貴族的最愛。

除了皇室貴族外，《沉默的羔羊》奧斯卡影帝安東尼霍普金斯、好萊塢男星約翰屈伏塔、大富豪比爾蓋茲也都曾到此一遊；1954年，瑪麗蓮夢露和羅伯特米切爾姆也在這拍攝電影《大江東去》。

愛德蒙頓費爾蒙城堡酒店（Fairmont Hotel Macdonald）

愛德蒙頓是旅人朝聖洛磯山脈景區的重要出入門戶，不少人會選擇轉機到這並入住一晚。愛德蒙頓費爾蒙城堡酒店坐落在繁華的市中心內，只要步行就可以抵達市區內的景點，再加上聳立在怡人河畔旁，可遠眺北薩斯喀徹溫堡河谷，景色一絕。

▲愛德蒙頓費爾蒙城堡酒店位在市區，交通移動相當方便。

客房設施配有最先進的設計，服務也很貼心周到，房內備品還會打上客人的名字。另外，酒店內還有一處花園，可以選擇坐在戶外邊欣賞美景，邊品嘗酒店內提供的精緻餐飲。

▲▼湖畔城堡酒店建築宏偉壯麗，風景一絕。

▲▼客房設施配有最先進的設計，服務貼心周到，房內備品還會打上客人的名字。

費爾蒙（Fairmont）集團是加拿大非常經典的高級連鎖飯店品牌，有別於國際知名連鎖飯店多走時尚、新穎風格，費爾蒙旗下的酒店多是歷史悠久的城堡飯店，或者是坐落在最精華觀光景區的大型渡假村。由於得天獨厚的地理環境及濃厚的人文歷史，不少人喜愛邊旅遊、邊安排集點費爾蒙旗下系列飯店。

*加拿大航空

加拿大航空飛行航點遍及加拿大境內以及6大洲逾220個國際機場，目前是全球排名前二十大的航空公司，年載客量於2018年已服務超過五千一百萬名旅客。加拿大航空提供定期航班，直飛至加拿大境內63個機場，美國56個機場以及包含歐洲、中東、非洲、亞洲、澳洲、加勒比海、墨西哥、中美洲及南美洲等100個國際航點。今年夏季，台北-溫哥華航線從每周五班增為每周六班，旅遊加拿大更加便利。