本村炸雞全新「蜂蜜黑胡椒口味」期間限定賣！喊通關密語現折50元

▲本村炸雞推出期間限定「蜂蜜黑胡椒」口味。（圖／本村炸雞Bonchon提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

有著「紐約最美味炸雞」封號的韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」推出全新期間限定口味「蜂蜜黑胡椒」，酥脆炸雞裹滿帶有蜂蜜甜香的黑胡椒醬，結合些許辛辣感，超級涮嘴，2月17日起於全門市開賣，說出通關密語還可享現折50元優惠。

▲蜂蜜黑胡椒炸雞有著鹹甜又帶些許辛辣的口感。

本村炸雞推出全新「蜂蜜黑胡椒炸雞」，特意選用帶有松木、柑橘以及黑胡椒獨有辛香的亞洲黑胡椒醬，結合滑順蜂蜜甜香，打造鹹甜又有淡淡辛辣的口感，再搭配酥脆炸雞，每一口都能吃到豐富滋味，2月17日起於全門市開賣，預計販售至6月底。

為歡慶新品上市，2月17日至2月28日凡於門市購買本村炸雞L，並對店員說出通關密語「Honey Bonchon Honey Chicken」，即可享有蜂蜜黑胡椒炸雞現折50元優惠。

▲肯德基春節限定「紫芋金來金沙雞」只賣到2月24日。（圖／記者蕭筠攝）

另，肯德基春節限定「金沙雞」系列今年推出升級版「紫芋金來金沙雞」，選用招牌金黃酥脆咔啦脆雞，先是裹上特選紅土鹹蛋黃加入辛香料爆香後製成的濃郁金沙醬，再淋上大甲芋頭研磨而成的綿密芋泥，打造鹹中帶甜的口感，單點售價78元，2塊138元，套餐組合193元起，只賣到2月24日。