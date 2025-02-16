1人1300起！住板橋4星飯店送禮盒　慕軒贈貴婦保養品、享延遲退房

▲入住慕軒飯店送貴婦級保養組。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

延續元宵、情人節的浪漫氛圍，北市有兩家飯店和品牌合作，入住就送貴婦級保養組、愛心泡澡棒和玫瑰花瓣，最低2,599元起，等於每人只要1,300元起就能住一晚。

▲住慕軒飯店每晚6,999元起，加贈超過5,000元的「LA MER海洋拉娜旅行4件組」。（圖／業者提供）



慕軒飯店

搶攻貴婦的心，慕軒飯店與LA MER海洋拉娜打造期間限定「輕奢完美保養」住房專案，每晚6,999元起，含自助式早餐、URBAN331威士忌酒吧享HAPPY HOUR，不分平、假日皆可延遲退房。不僅如此，還贈送超過5,000元的「LA MER海洋拉娜旅行4件組」、慕軒專屬百貨消費滿額2,000元折抵金。

▲台北趣淘漫旅探索客房。（圖／翻攝自凱撒集團官網）



台北趣淘漫旅

即日起至3月31日，凱撒飯店連鎖旗下飯店合推優惠。其中，位於板橋的台北趣淘漫旅祭出「走！趣愛，HAPPY BATHDAY」住房專案，每晚2,599元起、換算下來每人只要1,300元起，就能入住探索客房一晚、並享早餐買一送一，以及All I Want You限定禮盒，內含愛心泡澡棒和玫瑰花瓣。

▲All I Want You限定禮盒。（圖／業者提供）