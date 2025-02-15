台茂「480秒無人機秀」今限定！有笑臉、星星圖案　228市集免費逛

▲台茂購物中心「無人機群飛秀」今（15日）晚間登場。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

「2025台灣燈會在桃園」讓不少人赴中壢青埔賞燈，而蘆竹區台茂購物中心預告，2/15有480秒「無人機群飛秀」，2/28至3/2連續3天則規劃「228連假市集」，囊括超過30攤位及餐車，有草莓大福、美味水果塔等美食，還能逛文創商品。

▲無人機將在公園夜空排列成星星、笑臉等圖像，時間長達8分鐘。（圖／業者提供）



台茂購物中心在今（15）晚7點40分推出長達480秒的大型無人機秀，無人機將在公園夜空排列成星星、笑臉等圖像，圍繞在「愛在天空情意無限」主題，為現場民眾獻上祝福。

▲台茂公園迎來「228連假市集」，有超過30攤位及餐車，囊括美食、文創商品。（圖／業者提供）



在無人機秀之後，2/28到3/2為期三天，台茂公園迎來「228連假市集」，有超過30攤位及餐車，囊括美食、文創商品，還有小朋友的玩具及塗塗樂體驗活動。

▲胖子修的招牌總匯。（圖／業者提供）



美食部分最為多元，從台式傳統小吃到日韓美食通通有，包括胖子修的招牌總匯、馬爺烤鴨、蘿蔔糕、草仔粿、韓式飯捲及玉子燒等。甜點則有當季的草莓大福，以及不思閣的小米甜甜圈、雞蛋糕、金幣燒、糖葫蘆、地瓜球及各式飲料。另外，來自苗栗頭份的水果塔專門店「日曜甜塔製造所」帶來各式美味水果塔。文創商品部分，有手做飾品及好玩搞怪的整人玩具。

▲▼那個彩色地瓜球；手作飾品。（圖／業者提供）







台茂購物中心

無人機秀：2/15 19:40-19:48

228連假市集：

2/28-3/1 下午3:00-8:30；3/2 下午3:00-7:30

