放個假吧！台北春遊補助再加碼　最大獎Gogoro2等你騎回家

點評：說不定Gogoro2就這樣被你抽中了呢～

文／Sharelife分享生活

圖／台北小春、IG@reshieh

台北市宣布春遊專案加碼！自5月15日起到台北遊玩，入住台北春遊專案內之合法旅館，或參與台北春遊專案旅行社行程，就可參加抽獎活動，最大獎為Gogoro2乙台，還有豪華遊艇臺北藍色公路半日遊、加賀屋一泊二食等等多樣好禮。

交通部觀光局自4月1日開始的春遊補助方案，台北市住房率不如預期，為吸引旅客，台北市政府宣布，春遊專案加碼再回饋，以「台北小春－再放一次春假」為宣傳口號，自5月15日起到台北遊玩，並入住台北春遊專案內之合法旅館，或參與台北春遊專案旅行社行程的旅客，就可以參加抽獎活動，獎項總數超過100多份好禮、總價值超過80萬元，希望鼓勵全台民眾號召親朋好友一起來台北旅遊，讓自己再放一次春假。

觀光局提供的補助方案，民眾最高可享補助1500元，包括自由行周日至周四入住，每房現折500元，18至40歲青年入住經典小鎮民宿，可再多1次500元住宿優惠，而團體旅遊的部分，每人每日獎勵500元，10人以上成行，每團上限3萬元，若「前往離島旅遊」、「入住星級旅館」、「企業員工旅遊加碼」可以再提高上限至5萬元。





台北市觀傳局也祭出加碼補助，凡入住台北市合法旅館、民宿，每人最多補助500元；若1家3口出遊4天3夜，則可分別由不同家庭成員申請補助，補助金額高達1500元，且入住旅客可以用7折優惠價格購買雙層觀光巴士票券；另外，台灣高鐵4至6月推出春遊高鐵限時優惠享車票7折，目前台北已有41家高鐵特約旅館，未來仍將持續拓點。

另外，特別提醒大家，抽獎活動僅限具中華民國國籍之民眾，只要在5月15日至6月30日期間，來台北遊玩並符合資格，就有機會抽到大獎。自由行旅客於7月10日前上「春遊專案-台北小春」官網登錄個人資料即可參加抽獎，團體旅客則須先確認參與之旅遊行程為台北春遊專案旅行社，並向帶團導遊或領隊索取抽獎券，填妥後繳回帶團導遊或領隊即可。預計7月15日抽出幸運得獎者，中奬名單會公布在「春遊專案－台北小春」活動官網。



（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）