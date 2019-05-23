板橋獨賣！泰昌餅家新推港式懷舊「招牌椰撻」



▲泰昌餅家新推港式懷舊「招牌椰撻」。(圖／泰昌餅家提供)



旅遊中心／綜合報導

泰昌餅家在去(2018)年底在台灣於Global Mall板橋車站開設首家店之後，不斷推出新口味，繼4月推出台灣獨家限定的港式奶茶蛋撻後，5月初推出又推出「招牌椰撻」，台灣僅在Global Mall板橋車站獨賣，每日限量200份，每個售價45元。

招牌椰撻為香港傳統懷舊糕點，與蛋撻非常相似，但餡料為椰絲，充滿椰子的香氣，搭配酥脆曲奇餅皮，甜而不膩，一口接一口，此外相較蛋撻要剛出爐品嚐，口感最佳，椰撻的味道就較不受溫度影響，可以慢慢品嘗，享受好滋味。





▲港式奶茶蛋撻(左)與招牌椰撻(右)。



另外，檀島香港茶餐廳也插旗微風台北車站，5月24日開幕，是外帶門市二號店，除了推出微風台北車站獨家-避風塘豬扒蛋菠蘿包等限定美食之外，5月24日至5月26日憑台鐵或高鐵車票票根，就可免費兌換招牌酥皮蛋撻一顆(每日限量兌換50顆)。檀島香港茶餐廳台北車站外賣門市，菜單分別是北車限定的避風塘豬扒菠蘿包、蜜汁叉燒菠蘿包、豬扒蛋菠蘿包、脆皮菠蘿包、檀島菠蘿油及極品蛋撻，飲品則有檀島咖啡等9款。





▲檀島香港茶餐廳5/24插旗微風北車，5月24日至5月26日憑台鐵高鐵票根送蛋撻。(圖／黃士原攝)