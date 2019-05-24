教你省銀子又有面子　新北市春遊補助攻略

▲新北春遊主題體驗遊程-坪林朝食日之出。（圖／新北市政府提供）

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2019年4月底新北市春遊團體補助開跑後，陸續接到全台旅行社詢問申請資格及流程，好康魅力擋不住連個人都想揪團參加，期望能夠在6月30日截止前爭取出遊名額！新北市推出全台加碼最超值『好禮3重送』，包含『新北市經典小鎮瑞芳、坪林主題體驗』、『伴手禮』、『頂級旅宿抽獎』」，民眾得知優惠訊息直呼「沒想到除了可申請每人每日500元補助，加碼禮真正送更多！」，紛紛想組團參加春遊行程，小編貼心整理補助攻略，為全民解答！

▲什麼？！新北市政府春遊補助再加碼！「沒想到除了可申請每人每日500元補助，加碼禮真正送更多！」（圖／翻攝自免費圖庫 pakutaso）

Ｑ1新北春遊團體補助申請要件是什麼？

需透過國內任一間合法旅行社申請、國人旅客十人以上、最少兩天一夜（假日不超過一天）、務必排入本市提供經典小鎮瑞芳、坪林「主題體驗遊程加碼禮」（此遊程為免費贈送）。

Ｑ2補助額度多少？

每位國人旅客每日最高新臺幣五百元，每團補助總額最高不超過新臺幣三萬元；入住星級旅館及辦理企業員工旅遊獎助上限新臺幣五萬元；總補助金額新臺幣八百萬元，每一家旅行業最多申請十五團為限。

Ｑ3團體補助流程？

（1） 由旅行業者成團安排春遊行程，上網預約經典小鎮瑞芳、坪林「主題體驗遊程加碼禮」排入春遊行程，並將團體人數及基本資料上傳。

（2） 完成春遊行程後，旅行業者再將申請補助應備文件（請至活動官網「旅行社補助要點」下載）掛號郵寄至新北市觀光旅遊局審核。

（3） 完成春遊行程後，「民眾」需自行上活動官網登錄伴手禮（由店家直接配送到家）。登錄審查通過之名單，同時為頂級旅宿週週抽之抽獎名單！

Ｑ4個人也能參加團體補助嗎？

可以～只要揪團超過10位國人以上（符合新北市春遊團體遊規定），並透過國內任一間合法旅行社完成申請作業，不論是小資族、小家庭、閨蜜結伴…都可相約出遊！

▲新北春遊主題體驗遊程-走讀漁村品咖啡。（圖／新北市政府提供，以下同）





▲新北春遊主題體驗遊程-山城慢活黃金咖啡。



Q5誰具備資格參加「頂級旅宿週週抽」？

不論是參加新北市春遊「自由行」或「團體遊」都能參加抽獎，凡自4月1日起到新北自由行遊玩，並入住新北春遊特約旅宿，或透過合法旅行社報名參加新北春遊專案團體遊行程，並於5月15日至6月30日上網登錄即可參加抽獎，再加碼的是~新北市旅館業者盛情提供上百張超值住宿卷以及各樣餐券作為好禮，其中包括希爾頓、福容、凱撒、大板根森林溫泉酒店、陽明山天籟、馥華大觀等上百家新北知名旅宿住宿券，中獎機率無敵高，最超值獎項『一人可一次抽中3房！』，爽度破表!! 活動將於6/21日起連續四周每周五開獎！心動不如馬上行動，快來計劃你的新北之旅吧！

▲新北市旅館商業同業公會熱情提供百張住宿券抽獎。





▲照片為飯店示意圖，實際以中獎獎項為準。

更多詳細資訊請洽

★「新北市春遊專案團體遊」活動網頁：

http://www.ntpctour.com.tw/

★ 春遊團體諮詢專線－大島台灣旅行：02-86689773/02-86689763