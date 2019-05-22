遊客注意！小烏來天空步道3天封閉、羅浮溫泉12月增大眾池

▲小烏來天空步道進行檢修及清潔，6月25日至6月27日暫停開放。（圖／桃園市政府提供）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園市復興區內的小烏來天空步道，為進行檢修及清潔，將從6月25日至6月27日暫停開放，請旅客避開這段時間前來，至於小烏來風景區其他景點則為正常開放。

成立至今已有8年的小烏來天空步道，是全台首座空中景觀橋，底部為強化玻璃的建築結構，凌空伸出11公尺的廊道，遊客只要站在70公尺高的玻璃平台，就能居高臨下欣賞四周溪谷及瀑布壯麗景觀。

▲凌空伸出11公尺的廊道，可居高臨下欣賞四周溪谷及瀑布景觀。（圖／網友sin_cih提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

桃園市政府風景區管理處表示，6月25至6月27日進行「天空步道檢修及清潔工程」，天空步道暫停開放，重新開放時間會再另行公告。民眾還是可走天空繩橋、寰宇平台，也可移動腳步到瀑布底端，從不同角度欣賞瀑布之美，宇內溪戲水區今年6月至9月會開放，提供親子消暑玩水去處。

▲羅浮溫泉預計新增3口大眾池、1口Spa池，均須穿著泳裝下水，預計今年12月啟用。（圖／愛ㄑ桃粉絲專頁提供）

桃市府風管處表示，同樣位於復興鄉的羅浮溫泉目前有3口泡腳池，之後預計新增3口大眾池、1口Spa池，均須穿著泳裝下水，今年6月底7月會進行工程發包，預計今年12月啟用。

小烏來風景區

地址：桃園縣復興鄉義盛村42號 （小烏來風景特定區內）

開放時間： 08:00-17:00（12:00-13:00為清潔時間，每週二休園）

門票資訊 ：全票50元、優待票30元、團體票40元（40人以上團體）

預約系統

羅浮溫泉泰雅故事公園

地址：桃園市復興區羅浮里5鄰140號

票價：免費

