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小資族出遊首選！青年旅舍還有免費電影、open mic之夜

點評：這種輕鬆、舒適又便宜的住宿體驗真的很特別><
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▲▼成都一起一起閃銀盒子青年旅社。（圖／記者謝璩安攝）

▲成都一起一起閃銀盒子青年旅社。（圖／記者謝璩安攝，以下皆同。）

記者謝璩安／成都報導、攝影

隨著旅遊景點的增加、生活素質的提升，住房的方式也越來越多，從過去大部分都是飯店到現在還有airbnb、平價民宿和青年旅館的選擇，不同的考慮原因不外乎就是價格和地理位置，在成都就有一間青年旅社，不但價格便宜而且住宿環境超好，成為了成都近期旅遊的新潮流！

▲▼成都一起一起閃銀盒子青年旅社。（圖／記者謝璩安攝）

▲一起一起希望能夠創造不只住房還可以有更多溫暖的環境。

成都一起一起閃銀盒子青年旅社，是由一群90後的民宿運營團隊創辦，目的是希望能夠讓青年旅社不只可以住宿，還可以一起參加其他的活動。地理位置就位在成都春熙路地鐵站十分鐘路程的位置，也就在春熙路商圈和太古里商圈的附近，交通相當方便，生活機能也非常完善，目前除了成都以外，在北京和蘇州也有分館。

▲▼成都一起一起閃銀盒子青年旅社。（圖／記者謝璩安攝）

▲四樓的公共空間除了有撞球台、麻將桌和木吉他以外，還有廚房和咖啡吧。

為了要達成創辦的初衷，一起一起規劃了非常特別的公共區域，擺放著撞球檯、麻將桌和桌遊，大廳的沙發旁邊還有兩把吉他，大概每兩、三天就會看到工作人員通知一次當天晚上的活動，有時候是「open mic歌唱之夜」，有時候會是免費啤酒的「happy hour之夜」，讓住客可以放鬆整天的疲憊，一起到這裡喝點小酒、唱首歌。

▲▼成都一起一起閃銀盒子青年旅社。（圖／記者謝璩安攝）

▲每個週末都會放映電影，就像個小型的電影院。

除了不定時的小活動以外，四樓的大廳裡還有一個階梯式的空間，每個週末晚上固定時間都會放映免費的電影，可以在階梯座位上用最舒服的方式坐著或躺著，享受一個人悠閒的時光。這些所有的活動資訊都會寫在電梯裡的黑板上和微信的公眾號上，同時還會附上當天的天氣狀況和叮嚀小語，非常貼心。

▲▼成都一起一起閃銀盒子青年旅社。（圖／記者謝璩安攝）

▲牆面上會有很多活動和景點介紹，工作人員也都很熱心的解答。

房間的裝潢以黑白和木頭為主，風格簡約，有分為單人房、雙人房、三人房、四人房和八人房，不管是幾個人到這裡都能找到適合的房型，多人房的男女生是分開的，但房間會在同一層樓裡，房間價格也會因為人數和有沒有獨立衛浴而不同，最便宜的八人房一個晚上只要不到200台幣，cp值超高。

▲▼成都一起一起閃銀盒子青年旅社。（圖／記者謝璩安攝）

▲走廊黑白相間，房內木質的裝潢簡單又乾淨。

八人房裡有四張上下鋪，每張床都有檯燈、小桌子和簾子，雖然房間不大但也會有足夠的個人空間。許多選擇青旅的住客除了因為便宜，還有更多的原因是想要在這裡結交朋友，選擇多人的房間裡就能夠遇上非常多不同的人、聽到來自世界各地的故事，甚至也有的室友們會一起共進晚餐、組團出遊。

▲▼成都一起一起閃銀盒子青年旅社。（圖／記者謝璩安攝）

▲選擇好床位以後為了衛生問題要自己鋪好床單，床位的設備也很齊全。

如果可以接受和陌生人同住，又想要找一個便宜又高品質的住宿，不妨花一些時間挑選喜歡的青年旅館，能在住宿的過程中獲得新朋友、也可以好好的在公共活動中放下平常的忙碌，是一個非常特別又充滿驚喜的住宿體驗！

▲▼成都一起一起閃銀盒子青年旅社。（圖／記者謝璩安攝）



成都一起一起閃銀盒子青年旅舍

地址：中國成都市錦江區華興正街39號CN 成都 商業場新座4-5層
電話：+86 173 4587 7953

關鍵字： 四川旅遊 成都旅遊 春熙路 遠洋太古里 成都一起一起閃銀盒子青年旅社 青年旅館 大陸旅遊 成都旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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