飄香60多年！台南懷舊零嘴老店　人氣麻花捲口感酥脆不油膩

點評：卡哩卡哩也很好吃呀～



▲新玉香麻花捲創辦人騎著二輪車叫賣的畫像。（圖／《熱血玩台南》提供，以下皆同，請勿任意翻攝）

記者蔡雅丞／綜合報導

麻花捲是台灣人從小吃到大的零嘴，即使近年來市面上有很多國外進口餅乾，但麻花捲依舊是大眾懷念的古早味。這家位於台南安定區的「新玉香麻花捲60年老店」，創立於民國40年，由創辦人梁水南先生騎著二輪車沿著大街小巷叫賣，傳承至今有了店面，開在最古色古香的三合院裡，讓人不自覺回想起兒時記憶！





▲店內裝潢保留傳統樸實的樣貌，充滿復古的氣息。





▲大人小孩皆喜愛的麻花捲、卡哩卡哩。



為了跟上潮流，不同於以往古早味零嘴在市場批發的風格，店家換新包裝進攻網路市場，成功搶下辦公室團購選單之一！由於老闆堅持不添加人工甘味和防腐劑，因此獲得大眾信任，不受市場競爭影響，一賣就超過半甲子的時間，店家的麻花捲吃起來口感扎實，不會有很濃的油耗味，外層糖霜甜度適中，一根接著一根超涮嘴；另外，也很受到大眾喜愛的卡哩卡哩則是提供3種口味，梅子、原味和海苔，不管你想吃鹹的還是甜的都能一次滿足。





▲除了麻花捲和卡哩卡哩之外，店家還推出新產品「台版三兄弟薯條」。

除了古早味的麻花捲和卡哩卡哩之外，店家也推出新產品「台版三兄弟薯條」，部落客《熱血玩台南》表示，不同於市面上由馬鈴薯做成的薯條餅乾，新玉香採用「地瓜」作為原料，因此薯條餅乾吃起來的口感非常酥脆，讓人忍不住一口接一口！下次若有機會來到台南安定區，不妨來品嚐這隱藏在三合院中的古早味吧！

新玉香麻花捲60年老店

地址：台南市安定區蘇林里205號

電話：06─5922716

營業時間：07：00～21：30

＊以上圖片皆由《熱血玩台南》授權提供，現有經營：粉絲團、部落格。