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台南打卡熱點再+1！台江文化中心4/13開幕　劇場建築超好拍

點評：台南又增添一個新的打卡景點了！
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▲▼台江文化中心。（圖／熱血玩台南提供）

▲台南安南區的「台江文化中心」將在4／13開幕。（圖／《熱血玩台南》提供，以下皆同）

記者趙家玉／綜合報導

說到台南的好玩景點，像是奇美博物館、台南孔廟、赤崁樓、安平古堡已經不夠拍了！座落於安南區的「台江文化中心」獲得銀級綠建築候選證書，將於4／13開幕囉！這是全國首創融合「演藝廳、圖書館、社區大學」三合一的文化公共建設，更是全台第一間由當地社區民眾建造的複合式文化中心。

▲▼台江文化中心。（圖／熱血玩台南提供）

▲台江文化中心外圍的網美裝置藝術。

台江文化中心的外觀非常搶眼，轉化自台江內海沙洲、菅芒花的枝葉紋理以及廟埕的主要設計概念，彷彿開枝散葉的建築外觀，這是由特殊的不規則幾何建築組成，巨大的白色建築物中還有純白色系的長廊，以及銀白色弧形樓梯，都十分吸睛；台江文化中心周圍還增設網美裝置藝術，有個森林小公園，裡面有許多木造遊樂設施，是個適合遛小孩的地方，也因為木製的器材很堅固，所以大人小孩都能在這裡放風。

▲▼台江文化中心。（圖／熱血玩台南提供）

▲台江文化中心彷彿開枝散葉的建築外觀。

▲▼台江文化中心。（圖／熱血玩台南提供）

▲台江文化中心戶外沿伸至二樓的銀白弧形階梯。

台江文化中心的打卡熱點真的很多，可以讓你拍個過癮！戶外還設有超大型的座椅，儼然成為網美最愛的取景處，而且還會有身在小人國的錯覺。

▲▼台江文化中心。（圖／熱血玩台南提供）

▲台江文化中心戶外超大型座椅。

地下一樓設有超大型圖書館，4月初開幕前僅開放週五、六、日。圖書館的設計明亮寬敞，整體給人感覺非常舒服，適合愛讀書的人一整天泡在書堆裡。

▲▼台江文化中心。（圖／熱血玩台南提供）

▲台江文化中心明亮寬敞的圖書館。

此外，內部也設有可容納400至600人的「黑盒子劇場」，現場舞台可因應劇場表演需求，更換為不同的舞台形式，適合親子和情侶們共遊的好去處。此文化中心成立後，不僅成為台南安南區指標性地標，更是藝文活動及終身學習的地方發展重鎮。

台江文化中心

地址：台南市安南區安吉路一段207號
電話：06－2558136
營業時間：09：00～17：00（只開放五六日）

＊以上圖片皆由部落客《熱血玩台南》授權提供，現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 台江文化中心 熱血玩台南 達人旅遊 旅遊情報 台南旅遊 親子旅遊 情侶旅遊

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