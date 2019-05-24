藏身基隆鬧區的獨立書店！連在地人都不知道的文青空間

點評：下次來去！

▲見書店藏身在基隆熱鬧的東岸商場。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供，下同，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

說到了基隆，不少人想到的可能是雨、港和海洋。近期在基隆出現了一間以海洋為意象的書店，這裡除了有琳瑯滿目的書籍外，還是個喝咖啡吃甜點的據點，就坐落在基隆很熱門的東岸商場，但卻低調到連不少基隆人都不知道它的存在。

▲書店內部充滿文青和網美氣息。

見書店隱身在東岸商場一樓外圍，外表看起來是一間迷你型的書店，但推開門會發現，整間書店充滿清新和文青的氛圍，而且連二樓都還有座位。超多乾燥花束的裝飾、直達二樓的巨大書櫃以及充滿首座溫度漂流木門把，處處也都很適合拍照。

▲書店裡藏書不少，多是和海洋相關。

雖然書店不大，但兩側書櫃除了擺放書籍之外，也有不少手作物和明信片，來這裡也買買小伴手禮。中間的大書桌上有不少兒童繪本，希望小朋友來這裡也能沉浸在書香世界裡，且呼應著基隆的特色，這邊的藏書主要以海洋為主。

▲雖然是獨立書店，也有不少繪本供而兒童閱讀。

除了書店之外，這裡同時還提供咖啡茶飲和甜點，用來配書最適合了。書店內也有販賣精釀啤酒，不論是坐在白磚牆堆砌的吧檯邊區，或是走上二樓，一樣充滿文藝氣息的空間，坐看街上的熙來攘往，都能度過一個放鬆的下午。

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▲坐在二樓看街上的熙來攘往。

不論是外地來的旅客或是基隆的在地人，不妨花個時間來這裡坐坐，感受一下基隆難得的獨立書店，有咖啡，能看書，可以拍出美照又不失文青氣息。

▲販賣的咖啡和飲料種類不少，可以在這度過一個下午。

見書店

地址:基隆市仁二路236號

電話:02-24281159

營業時間:10:00-22:00

