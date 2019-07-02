拯救珊瑚礁！這「5個知名景點」禁止用防曬乳　違規就罰3萬

點評：大家要慎選防曬好好愛護海洋，好嗎QQ

▲防曬乳會對海洋造成極大的威脅 。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

當我們看到海龜鼻孔被拉出一根塑膠吸管，除了震驚之外，很多人也開始意識到，平常在陸地上使用的東西一旦進入海洋，將會以多麼粗暴的方式影響其他生物的生存權利；夏天將近，每個人身上都會塗抹厚厚一層防曬乳，而這些防曬乳進入海洋後，就會漸漸地摧毀海洋生物，因此《Smarter Travel》就整理5個禁止使用非生物性防曬乳的景點，民眾可要多注意！

1.夏威夷



擁有豐富珊瑚礁的夏威夷，將在2021年開始禁止使用有害珊瑚的防曬霜，主要是含有二苯甲酮（oxybenzone，又稱羥苯甲酮）和甲氧基肉桂酸辛酯（octinoxate），當地也不會販賣；這類化學物質可能會造成魚類畸形，並危害珊瑚的健康。

▲夏威夷將於2021年禁止使用危害珊瑚礁的防曬乳。（圖／ETtoday資料照）



2.佛羅里達西礁島（Key West）



西礁島同樣也擁有許多珊瑚礁，而最近當地政府也跟進夏威夷的政策，2021年旅客將不能再使用具有傷害珊瑚礁成分的防曬乳。

3.柏奈爾（Bonaire）



柏奈爾是加勒比海的一個島嶼，也將於2021年實行禁止塗抹防曬乳的政策；根據一項調查指出，加勒比海的珊瑚群90％已經在1980年代時消失殆盡。

4.帛琉



帛琉是太平洋地區第一個禁止防曬乳的國家，將於2020年開始實施；當地政府會針對販賣有毒物質的防曬乳的商業行為進行開罰，最高罰緩為30000台幣左右。

▲帛琉將於2020年禁止使用防曬乳，也會針對販售有毒物質防曬乳的行為進行開罰。（圖／記者蔡玟君攝）



5.墨西哥多個景點



墨西哥多個知名景點要求不得使用防曬乳，如Riviera Maya的游泳洞穴、水上公園Xel Ha、Xcaret Park、Garrafon Natural Reef Park等等。

建議旅客：



可以先上網查詢到底哪些是環境友善的防曬乳，在出發前就先在網路上訂購，因為到了當地再買，通常都會被敲竹槓，而天然防曬乳通常都含有氧化鋅和二氧化鈦為活性成分。