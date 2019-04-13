少女心噴發！樂桃航空推「粉桃棉花糖」　獨家伴手禮超夯

▲樂桃航空推桃子香草口味棉花糖。（圖／航空公司提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

樂桃航空今年正式與香草航空合併，除了推出兩種全新飛機餐「天津炒飯」及「拿坡里麵」，還推出了全新「桃子香草口味」的機上小點心，是京都人氣和菓子店「京都嵐山zarama」手工製作的棉花糖，搭配獨家特有的外盒包裝，充滿京都時尚簡約風格，非常適合當作送給親朋好友的伴手禮。

Peach Aviation株式会社（中文名稱：樂桃航空，以下簡稱：Peach）執行董事CEO井上慎一表示，今（13）日開始推出新一季的機內膳食「PEACH DELI」，天津炒飯與拿坡里麵都是在日本當地才能品嚐到的異國料裡，由日本當地的中華餐館及洋食餐廳所自行研發出的口味深受日本民眾的喜愛，成為了家喻戶曉老少咸宜的「庶民美食」，現在只要搭樂桃就能享用。

▲▼上圖為拿坡里麵，下圖為天津炒飯。

此外，為了紀念樂桃航空與香草航空兩社合併，推出了全新「桃子香草口味」的機上小點心，由京都人氣和菓子店「京都嵐山zarama」手工製作的棉花糖，綿密的口感加上桃子與香草綜合的口味，帶來甜甜蜜蜜的幸福好滋味，再搭配獨家特有的外盒包裝充滿京都時尚簡約風格，適合送給親朋好友當伴手禮。

▼棉花糖會用充滿京都味的紙盒包裝。

樂桃航空這次還與京都知名的咖啡廳INODA COFFEE合作，在飛機上推出原創品牌咖啡，可搭配新推出的「鯖魚三明治」一起享用。販售期間為2019年4月13日（六）到6月30日（二），販售航線為全航線販售，天津炒飯及拿坡里麵部分航線除外。