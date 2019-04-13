穿越千年的健康長壽秘訣　宜蘭綠博邀您體驗玉蘭擂茶三生湯

▲▼宜蘭綠色博覽會在冬山火車站站體下的農遊驛站展區，13日起由大同鄉玉蘭休閒農業區擂茶講師進駐，示範演繹古色古香的擂茶「三生湯」。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭綠色博覽會在冬山火車站站體下的農遊驛站展區，13日起由大同鄉玉蘭休閒農業區擂茶講師進駐，示範演繹古色古香的擂茶「三生湯」。與古老相傳的三生湯相比，現今的擂茶，不僅有生茶、生米，還會加入芝麻、南瓜子、杏仁片、淮山、雪蓮子等多種養生食材，不僅能生津止渴，清涼解暑，而且還有健脾養胃，滋補長壽之功能，讓遊客長知識又健身。

宜蘭綠博表示，擂茶又名「三生湯」，相傳三國時代，張飛帶領的官兵都感染瘟疫無力作戰，當時有位草藥醫師，有感於劉備愛民有加，便奉獻祖傳的除疫秘方，以生茶、生薑、生米共同磨成糊漿後煮熟而飲用，結果湯到病除，蜀軍因此得救，「三生湯」之名便由此流傳下來。

而玉蘭位宜蘭大同鄉，面向蘭陽溪開闊河谷，茶園連綿，鄰近高山環伺，至玉蘭社區一帶降為150公尺左右，在山腰及分水嶺一帶頗多完整而平緩土地，常起輕霧、適合茶樹生長，主要有青心烏龍、金荁、翠玉，茶樹墨綠 、茶湯金黃亮麗，香氣濃郁，滋味甘醇甜美，令人回味無窮，因產地「玉蘭」而名為「玉蘭茶」。

宜蘭綠博於活動期間，特別結合縣內16個休閒農業區進行休閒農業體驗活動，期望能將宜蘭休閒農業的努力成果展現出來，吸引更多遊客到訪，為地方創生注入活泉。活動詳情可上2019宜蘭綠色博覽會官方網站：https://greenexpo2019.campaign.tw/。