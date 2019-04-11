ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

美人魚、獅子「3D巨型沙雕」斜躺福隆128天！　4/19開幕12時前免費進場

ETtoday旅遊雲

▲▼福隆沙雕季作品。（圖／交通部觀光局提供）

▲福隆沙雕季作品－謬思女神。（圖／交通部觀光局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

2019福隆國際沙雕藝術季19日開幕，活動期間到8月25日，總共128天，展出至少365座沙雕作品，規劃出「與神同行」、「穿越古今（小鎮）」、「海洋之美」三大展區，邀請7國、25位沙雕藝術家進行藝術創作。主辦單位表示，開幕當天12時前免費，民眾只要上傳打卡與沙雕作品的合照，有機會抽到雙人來回機票。

交通部觀光局東北角管理處與福容大飯店共同主辦「2019福隆國際沙雕藝術季」，今年福隆沙雕以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，民眾可以搭火車到福隆車站下車後，穿越風光明媚的福隆小鎮，到達福隆沙灘，吹著海風品味沙雕師們創意重現的神秘的古城-亞特蘭提斯。

▲▼福隆沙雕季作品。（圖／交通部觀光局提供）

▲福隆沙雕季作品－生命的出口。

主辦單位邀請7國、25位沙雕藝術家齊力在福隆沙灘創作，打造25座不同主題作品、搭配展區內20組的小型互動沙雕、國際與國內沙雕賽共計20座，及6月15日將挑戰金氏世界紀錄打造海豚沙雕300座，至少有365座沙雕作品。

主辦單位指出，6月15日將以東北角海岸常出現的「瓶鼻海豚」為意象，打造300座海豚沙雕佇立福隆，挑戰「全世界最多人一起創作沙雕」的金氏世界紀錄，現場由300位民眾在沙雕師的帶領下完成壯舉。

▲▼福隆沙雕季作品。（圖／交通部觀光局提供）

▲▼上圖為文明演化，下圖為小青蛙。

▲▼福隆沙雕季作品。（圖／交通部觀光局提供）

現場會有多座互動沙雕作品，例如寄居蟹及海龜沙雕強調環境保護的重要性；考古尋寶迷宮沙雕增添參觀趣味性；半成品沙雕讓民眾瞭解製作過程；甚至有沙雕酒吧可以在現場點飲料等。另外，每週六、日的夜間沙雕結合光雕及光環境造景，透過展場內各主題區結合多變的LED投射燈，不定時的色彩變化。

主辦單位表示，2019福隆國際沙雕藝術季19日開幕當天12時前免費，同時推出持門票票根享好康的優惠活動，自4月19日開始至8月25日期間，民眾只要持福隆海水浴場購買入場的電子發票存根聯，至特約商家消費即可享優惠，也可事先預約復康專車免費接駁服務。

相關詳情點我

▲▼福隆沙雕季作品。（圖／交通部觀光局提供）

▲福隆沙雕季作品－智者對話。

關鍵字： 2019福隆國際沙雕藝術季 福隆 沙雕 暢遊台灣

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

淡水燒烤吃到飽甜點竟是菠蘿油！

麥當勞消費持悠遊卡大薯買一送一！

美濃花旗木花海盛開整片粉嫩超療癒

小美開大絕推出「黑糖珍奶雪糕」！

「越竹航空」6月首航台灣！

米其林「必比登推介」這5間落榜

台北米其林完整名單／24餐廳摘31星

新竹巨城一口氣引進這4家人氣美食

媲美鼎泰豐！台北平價小籠包老店

嘉義鍋物專賣店主打「現切冷藏肉」

熱門行程

最新新聞更多

台北網美咖啡廳甜點、飲品都是藝術

12時前免費進場！福隆沙雕季4/19..

邊緣人專屬！東京燒肉LIKE插旗台灣

台中新開幕老屋藝術市集只營業半年

東區巷弄居酒屋壽司和拳頭一樣大！

淡水天元宮「吉野櫻本周最美」

全台四月份活動總整理

高餐大院長：黑金老菜脯是世間難得美味

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366