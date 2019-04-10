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揭「旅宿業留客秘辛」 調查：7成台灣旅客住宿重「人」味

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▲旅宿業。（圖／Booking.com提供）

▲旅行平台發現，近年越來越多台灣旅客期待與人互動。（圖／Booking.com提供，下圖同）

旅遊中心／綜合報導

旅遊不單只是走訪行程，近年有越來越多旅客更期待與人互動！旅行平台針對全球超過 21,500位旅客進行調查，探討旅客對於特色住宿業者互動的期望與地雷，發現有69%的台灣旅客期待透過與旅宿業者的互動，得到當地隱藏版的旅遊資訊外，更有7成的台灣旅客表示，會在2019年選擇入住與旅宿業者有所互動的房源。

Booking.com調查發現，除了7成台灣旅客希望能透過互動獲得隱藏版當地景點資訊，另外還有藉此享有家一般的溫馨感受（67%）、得到當地人旅遊撇步來省旅費（47%），以及拓展交友圈（46%）等期待。

▲旅宿業。（圖／Booking.com提供）

▲調查顯示，69%台灣旅客會因旅宿業者的貼心服務而選擇再次入住。

調查指出，住宿體驗不僅會影響旅程印象，更有69%台灣旅客會因旅宿業者的貼心服務而選擇再次入住！無論是當地人經營的 B&B，或是樂於分享資訊的 Villa 經理，互動風格都可能成旅客再訪的誘因。

另一方面，有64%的台灣旅客認為在入住期間見到接待人員一次就好，也有超過半數（52%）認為只需於入住和退房時見到就好。另外，有84%的台灣旅客認為接待人員需尊重個人空間和隱私。此外，待客之道也因各國文化而異，在印度（84%）的旅宿業者認為，確保旅客吃飽是最重要的事；而泰國（74%）則認為提供旅客娛樂最重要。

關鍵字： 旅遊新知 達人旅遊 住宿 訂房

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