平民米其林「2019必比登完整名單」34間飆到58間！

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今（10）頒布第二屆台北米其林，除了星級美食，有平民版米其林之稱的「必比登推介」也是矚目焦點，今年共收錄34家餐廳小館、24家夜市小吃，從去年36家一舉增加到58家。想吃美食又不想傷荷包，快來速覽完整版必比登美食名單！

▲2019必比登美食-阿城鵝肉。（圖／記者宋良義攝）



2019必比登餐廳小館新進榜（N為新進榜，共12家）

阿城鵝肉（N）

阿國切仔麵（N）

四川吳抄手（N）

都一處（N）

人和園（N）

賣麵炎仔（N）

女娘的店（N）

榮榮園（N）

番紅花（N）

欣葉小聚今品（N）

天下三絕（N）

義興樓（N）

▲台北市永康牛肉麵。（圖／IG@winnie_w2提供，請勿任意翻攝以免侵權）



2019必比登餐廳小館蟬聯入選（共21家）

My 灶

一号糧倉

彭家園

祥和蔬食

雙月食品

宋廚菜館

北京陶然亭

醉楓園小館

永康牛肉麵

點水樓

鼎泰豐

阜杭豆漿

清真中國牛肉麵食館

老山東牛肉家常麵店

廖家牛肉麵

劉山東牛肉麵

牛店精燉牛肉麵

好公道金雞園 (大安)

杭州小籠湯包 (大安)

想想廚房

茂園

2019必比登夜市小吃推薦（共24家）

士林夜市

鍾家原上海生煎包（N）

海友十全排骨

好朋友涼麵（N）



南機場夜市

阿男麻油雞

臭老闆現蒸臭豆腐

松青潤餅（N）

無名推車燒餅（N）

寧夏夜市

方家雞肉飯（N）

豬肝榮仔

劉芋仔

▲饒河夜市牛雜湯。（圖／記者陳涵茵攝）



饒河夜市

陳董藥燉排骨

福州世祖胡椒餅

阿國滷味（N）

紅燒牛肉麵牛雜湯（N）

華西街夜市

小王清湯瓜仔肉（N）

▲《必比登推介》藍家割包來自媽媽的味道。（圖／記者黃士原攝）



臨江街夜市

天香臭豆腐（N）

御品元冰火湯圓（N）

梁記滷味

駱記小炒

公館夜市

藍家割包（N）

雄記蔥抓餅（N）



延三夜市

大橋頭老牌筒仔米糕（N）

施家鮮肉湯圓（N）

高麗菜飯原汁排骨湯（N）

隨著台北米其林指南今（10日）公布，網路書店平台也已出現2019版台北版米其林指南預購網頁，共有264頁，推薦逾120家餐廳及20家酒店，餐廳數較去年增加了20家以上，一本定價650元，預計4月15日出版。

