ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

平民米其林「2019必比登完整名單」34間飆到58間！

ETtoday餓勢力

旅遊中心／綜合報導

今（10）頒布第二屆台北米其林，除了星級美食，有平民版米其林之稱的「必比登推介」也是矚目焦點，今年共收錄34家餐廳小館、24家夜市小吃，從去年36家一舉增加到58家。想吃美食又不想傷荷包，快來速覽完整版必比登美食名單！

▲▼2019必比登美食-阿城鵝肉。（圖／記者宋良義攝）

▲2019必比登美食-阿城鵝肉。（圖／記者宋良義攝）

2019必比登餐廳小館新進榜（N為新進榜，共12家）
阿城鵝肉（N）
阿國切仔麵（N）
四川吳抄手（N）
都一處（N）
人和園（N）
賣麵炎仔（N）
女娘的店（N）
榮榮園（N）
番紅花（N）
欣葉小聚今品（N）
天下三絕（N）
義興樓（N）

▲台北市永康牛肉麵。（圖／IG@winnie_w2提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲台北市永康牛肉麵。（圖／IG@winnie_w2提供，請勿任意翻攝以免侵權）

2019必比登餐廳小館蟬聯入選（共21家）
My 灶
一号糧倉
彭家園
祥和蔬食
雙月食品
宋廚菜館
北京陶然亭
醉楓園小館
永康牛肉麵
點水樓
鼎泰豐
阜杭豆漿
清真中國牛肉麵食館
老山東牛肉家常麵店
廖家牛肉麵
劉山東牛肉麵
牛店精燉牛肉麵
好公道金雞園 (大安)
杭州小籠湯包 (大安)
想想廚房
茂園

2019必比登夜市小吃推薦（共24家）
士林夜市
鍾家原上海生煎包（N）
海友十全排骨
好朋友涼麵（N）

南機場夜市
阿男麻油雞
臭老闆現蒸臭豆腐
松青潤餅（N）
無名推車燒餅（N）
寧夏夜市
方家雞肉飯（N）
豬肝榮仔
劉芋仔

▲米其林必比登夜市,饒河夜市,牛雜湯,饒河夜市牛雜湯。（圖／記者陳涵茵攝）

▲饒河夜市牛雜湯。（圖／記者陳涵茵攝）

饒河夜市
陳董藥燉排骨
福州世祖胡椒餅
阿國滷味（N）
紅燒牛肉麵牛雜湯（N）
華西街夜市
小王清湯瓜仔肉（N）

▲《必比登推介》藍家割包來自媽媽的味道。（圖／記者黃士原攝）

▲《必比登推介》藍家割包來自媽媽的味道。（圖／記者黃士原攝）

臨江街夜市
天香臭豆腐（N）
御品元冰火湯圓（N）
梁記滷味
駱記小炒
公館夜市
藍家割包（N）
雄記蔥抓餅（N）

延三夜市
大橋頭老牌筒仔米糕（N）
施家鮮肉湯圓（N）
高麗菜飯原汁排骨湯（N）

隨著台北米其林指南今（10日）公布，網路書店平台也已出現2019版台北版米其林指南預購網頁，共有264頁，推薦逾120家餐廳及20家酒店，餐廳數較去年增加了20家以上，一本定價650元，預計4月15日出版。
 

關鍵字： 2019台北米其林 台北米其林指南 台北市美食 必比登推介

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

網揪《玩很大》左下角驚人畫面　「裸女日光浴」無碼全播出！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019台北米其林完整名單／26餐廳奪31星

小美開大絕推出「黑糖珍奶雪糕」！

麥當勞消費持悠遊卡大薯買一送一！

「越竹航空」6月首航台灣！

為拍美照　民眾爬上台東鹿鳴桃花樹

日據坑道清水鬼洞4月16日新開放

東勢林場螢火蟲數量4月中達高峰

籃球櫃超好拍！沙鹿景點、美食攻略

台南春遊補助省500再加碼5大好康

台北米其林／台南擔仔麵首入榜奪一星

熱門行程

最新新聞更多

三星頤宮人力多一倍、新增侍茶師

住進溫泉飯店擁抱整片星空入睡！

季節限定　吳哥窟奢華優質旅宿

來越南下龍灣必搭天堂雅儷號！

在地人激推！台中超人氣無名滷肉飯

米其林5家新入榜　台南擔仔麵成亮點

平民米其林「2019必比登完整名單」

爽吃甜食...挑「這時間點」最不胖

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366