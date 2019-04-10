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2019新版台北米其林指南今早10點公布　哪些餐廳摘星受矚目

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▲▼首屆台北米其林指南2018媒體發布會。所有星級餐廳代表合影（圖／記者李毓康攝）
▲第一本台北米其林指南有20家餐廳拿星。（圖／記者李毓康攝）

記者黃士原／台北報導

2019年新版本的《台北米其林指南》即將於今(10)日早上10點公布摘星餐廳，地點一樣也是在台北文華東方酒店。雖然去年摘星餐廳如果沒有重大變故，像是更換主廚或停業，大多數都會維持不變，不過大家還是很關心哪些餐廳續摘星，以及有沒有新進榜餐廳，這些將在中午之後揭曉。

大家還記得在第一本米其林指南中摘星的20家餐廳嗎？頤宮成為首間台北米其林三星餐廳，二星餐廳有祥雲龍吟和請客樓，一星餐廳有MUME、Longtail、侯布雄法式餐廳、La Cocotte by Fabien Vergé、金蓬萊遵古臺菜、明福臺菜海產、RAW、Taïrroir、雅閣、大三元、吉兆割烹壽司、鮨野村、鮨隆、天香樓、謙安和、大腕、教父牛排。


▲頤宮中餐廳能不能續拿三星是大家關注的焦點。（圖／君品酒店提供）

不過La Cocotte by Fabien Vergé在摘星沒多久就停業，所以可以確定的是La Cocotte by Fabien Vergé將不會出現在《台北米其林指南2019》裡。

以創意粵菜料理著稱，主攻傳統廣東料理的三星餐廳頤宮中餐廳，由雙行政主廚陳偉強師傅與陳泰榮師傅領銜掌廚，其中陳泰榮是2017年才加入頤宮團隊，也因為擁有雙行政主廚，讓頤宮天天都有行政主廚坐鎮，菜色保持著米其林指南要求的一致性，不管何時來吃都能擁有一樣的水準。陳泰榮師傅也說到，對於底下的廚師很要求品質，達不到標準就是要一直做。

台北米其林指南2018摘星餐廳名單

三星餐廳
●頤宮
地址：台北市大同區承德路一段3號17F
電話：02 2181 9950#3261

二星餐廳
●祥雲龍吟
地址：台北市中山區樂群三路301號
電話：02 8501 5808

●請客樓
台北市中正區忠孝東路一段12號
02 2321 1818

一星餐廳
●MUME
台北市大安區四維路28號
02 2700 0901

●Longtail
台北市敦化南路二段174號
02-2732-6616

●L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳
台北市信義區松仁路28號
02 8729 2628

●金蓬萊遵古臺菜
台北市士林區天母東路101號
02 2871 1517

●明福臺菜海產
台北市中山區中山北路二段137巷18-1號
02-25629287

●RAW
台北市中山區樂群三路301號
02 8501 5800

●Taïrroir
台北市中山區樂群三路299號
02 8501 5500

●雅閣
台北市敦化北路158號3F
02 2715 6788

●大三元
地址:台北市衡陽路46號
電話:02 2381 7180

●吉兆割烹壽司
台北市大安區忠孝東路四段181巷48號
02-27711020

●鮨野村
台北市大安區仁愛路四段300巷19弄4號
02-27077518

●鮨隆
台北市中山區新生北路二段60-5號
02 2581 8380

●天香樓
台北市中山區民權東路二段41號
02 2597 1234

●謙安和
台北市106大安區安和路一段127巷4號
02-2700-8128

●大腕
台北市大安區敦化南路一段177巷22號
02-27110179

●教父牛排
台北市中山區樂群三路58號
02 8501 1838

●La Cocotte by Fabien Vergé(已歇業)

關鍵字： 美食情報 2019台北米其林 台北米其林指南

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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