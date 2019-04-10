影／薯條迷別錯過！麥當勞4/17起消費持悠遊卡　大薯買一送一

文／Sharelife分享生活

圖／麥當勞粉絲專頁、漢堡王粉絲專頁、悠遊卡公司官網

歡慶麥當勞首度攜手與悠遊卡合作，祭出薯條買一送一的經典優惠！

電子化時代來臨，幾乎人手一張悠遊卡，搭乘大眾運輸工具、日常消費都能適用，只要「嗶」一下即可輕鬆完成付款，省去現金交易及找零的不便，根據金管會電子票證統計，平均每人擁有2.7張悠遊卡，且持卡數每年持續攀升中，便利性可謂無可取代。



現在消費者持電子票證卡片，包含悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡等四大電子票證支付至麥當勞餐廳櫃檯、得來速及McCafé手作櫃檯即可進行現金儲值和餘額查詢服務！

薯條迷別錯過，買一送一又來啦！

悠遊卡自今年3月起正式嗶進麥當勞，讓消費者有了更方便的結帳選擇。為了鼓勵消費，4月17日起至6月4日止，在麥當勞持悠遊卡消費不限金額，即可憑麥當勞消費的悠遊卡交易明細，享有「大薯買一送一」的超值優惠，一張交易明細就享一次優惠，消費愈多次、優惠愈多次！優惠期間長達七周，身為麥當勞迷千萬不容錯過！

悠遊卡除了進軍麥當勞，包括肯德基、德克士、頂呱呱、必勝客、達美樂、拿坡里等速食業都已經全面上線，讓廣大的速食愛好者可以享受最便利、快速的支付。

另外，漢堡王則和Uber Eats跨平台合作，讓消費者不必久等或出門購買，就能享用各種餐點，並到4月22日前還推出期間限定優惠，新用戶訂購漢堡王餐點滿129元，即可免費享6塊BK雞塊；以及所有用戶不限訂餐門檻即享3次免外送服務費。

甜心卡，全年享有薯條買一送一！

2019麥當勞全新推出的甜心卡，今年配合菜單調整，A區除了保留冰炫風、玉米湯等，更新增了「中、大杯特選那堤」、「中、大杯特選卡布奇諾」與「特選黑咖啡」等飲品，9塊麥克鷄塊餐調整為10塊麥克鷄塊餐；B區則新增小包薯條、小杯冰奶茶，特選黑咖啡（冰／熱），選擇更加豐富靈活。

其中買A區大包薯條送B區小包薯條的買一送一優惠，更被網友封為「最划算組合」！若購買A區、B區皆選擇特選黑咖啡，等於是買一送一；若喜歡吃薯條，也可購買A區大薯搭配B區小薯，等於全年享有買一送一的超值優惠！甜心卡使用期間為2019年3月13日起至2020年3月31日止。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）