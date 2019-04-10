美濃藏有賞花秘境！「花旗木花海」盛開　一整片粉嫩超療癒



▲蝶舞澗休閒農場是全台最大的花旗木休閒農場，園區中種有超過1千棵花旗木。（圖／《微笑的眼》提供，以下皆同，請勿任意使用）



記者周姈姈／綜合報導

來到高雄美濃，除了吃粄條之外，不知道該何去何從嗎？其實美濃藏著一個賞三月櫻的秘境，也就是「蝶舞澗休閒農場」，這裡是全台最大的花旗木休閒農場，園區種植超過1千棵花旗木，一朵朵粉嫩的小花點綴在樹枝上，令人忍不住多按下幾次快門，然而如此動人的美景是不等人的，花期只到4月底，民眾可要好好把握機會！



▲花旗木的花期為3～4月，想來賞花的民眾可要趕快把握時間。



蝶舞澗休閒農場，今年3月初新開幕，設有專屬停車場，就算開車來也不用擔心找不到車位；進入蝶舞澗休閒農場是需要收門票的，身高90公分以上票價200元，90公分以下免費，票價可抵餐飲消費100元，非花季期間門票收費則是100元。

蝶舞澗休閒農場中種植超過1千棵花旗木，一般花期為3～4月間，所以花旗木又被稱為「三月櫻」。粉嫩嫩的小花朵點綴在樹枝上，盛開時的模樣非常療癒，讓人忍不住在這裡多拍幾張照片。



▲粉嫩嫩的小花朵點綴在樹枝上，讓人忍不住在這裡多拍幾張照片。



在蝶舞澗休閒農場，你可以漫步小徑上，一邊欣賞迷人的花旗木，一邊呼吸著新鮮空氣，在那瞬間，彷彿所有的煩惱都煙消雲散了；若是覺得走的有點累，可以坐在小徑旁的軟墊上休息片刻，讓三月櫻陪著你放鬆一下。



▲走累了可以坐在小徑旁的軟墊上休息片刻。



另外，蝶舞澗休閒農場也可以露營，這裡提供的帳篷外型就像蒙古包，裡面有床鋪、冷氣以及日常用品，該有的都有，民眾只要帶著簡單的行李，不需要任何裝備，就可以享受露營的樂趣，沉浸在悠閒的渡假時光！



▲在花旗木下露營，別有一番風味。





▲帳篷內的設施一應俱全，床鋪、冷氣以及日常用品通通都有。



賞完花旗木，覺得肚子有點空虛嗎？蝶舞澗休閒農場裡頭有間「熱帶溫室餐廳」，主要提供以美濃在地食材研發的餐點跟甜點，午餐供應時間為早上11點至下午2點半，披薩的供應時間則是早上11點到下午4點，民眾可以來這裡坐坐、填飽肚子。



▲熱帶溫室餐廳主要提供以美濃在地食材製作而成的餐點跟甜點。



蝶舞澗休閒農場

地址：高雄市美濃區朝元92－5號

電話：07－681－1858

營業時間：09：30～20：00

身高90公分以上200元／90公分以下免費

花季活動期間：至2019／04／30止

非花季期間門票收費100元

＊以上圖片皆由部落客《微笑的眼》授權提供，現有經營：粉絲團、部落格。