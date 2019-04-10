ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

美濃藏有賞花秘境！「花旗木花海」盛開　一整片粉嫩超療癒

ETtoday旅遊雲

▲高雄賞三月櫻秘境「蝶舞澗休閒農場」。（圖／微笑的眼提供）
▲蝶舞澗休閒農場是全台最大的花旗木休閒農場，園區中種有超過1千棵花旗木。（圖／《微笑的眼》提供，以下皆同，請勿任意使用）

記者周姈姈／綜合報導

來到高雄美濃，除了吃粄條之外，不知道該何去何從嗎？其實美濃藏著一個賞三月櫻的秘境，也就是「蝶舞澗休閒農場」，這裡是全台最大的花旗木休閒農場，園區種植超過1千棵花旗木，一朵朵粉嫩的小花點綴在樹枝上，令人忍不住多按下幾次快門，然而如此動人的美景是不等人的，花期只到4月底，民眾可要好好把握機會！

▲高雄賞三月櫻秘境「蝶舞澗休閒農場」。（圖／微笑的眼提供）
▲花旗木的花期為3～4月，想來賞花的民眾可要趕快把握時間。

蝶舞澗休閒農場，今年3月初新開幕，設有專屬停車場，就算開車來也不用擔心找不到車位；進入蝶舞澗休閒農場是需要收門票的，身高90公分以上票價200元，90公分以下免費，票價可抵餐飲消費100元，非花季期間門票收費則是100元。

蝶舞澗休閒農場中種植超過1千棵花旗木，一般花期為3～4月間，所以花旗木又被稱為「三月櫻」。粉嫩嫩的小花朵點綴在樹枝上，盛開時的模樣非常療癒，讓人忍不住在這裡多拍幾張照片。

▲高雄賞三月櫻秘境「蝶舞澗休閒農場」。（圖／微笑的眼提供）
▲粉嫩嫩的小花朵點綴在樹枝上，讓人忍不住在這裡多拍幾張照片。

在蝶舞澗休閒農場，你可以漫步小徑上，一邊欣賞迷人的花旗木，一邊呼吸著新鮮空氣，在那瞬間，彷彿所有的煩惱都煙消雲散了；若是覺得走的有點累，可以坐在小徑旁的軟墊上休息片刻，讓三月櫻陪著你放鬆一下。

▲高雄賞三月櫻秘境「蝶舞澗休閒農場」。（圖／微笑的眼提供）
▲走累了可以坐在小徑旁的軟墊上休息片刻。

另外，蝶舞澗休閒農場也可以露營，這裡提供的帳篷外型就像蒙古包，裡面有床鋪、冷氣以及日常用品，該有的都有，民眾只要帶著簡單的行李，不需要任何裝備，就可以享受露營的樂趣，沉浸在悠閒的渡假時光！

▲高雄賞三月櫻秘境「蝶舞澗休閒農場」。（圖／微笑的眼提供）
▲在花旗木下露營，別有一番風味。

▲高雄賞三月櫻秘境「蝶舞澗休閒農場」。（圖／微笑的眼提供）
▲帳篷內的設施一應俱全，床鋪、冷氣以及日常用品通通都有。

賞完花旗木，覺得肚子有點空虛嗎？蝶舞澗休閒農場裡頭有間「熱帶溫室餐廳」，主要提供以美濃在地食材研發的餐點跟甜點，午餐供應時間為早上11點至下午2點半，披薩的供應時間則是早上11點到下午4點，民眾可以來這裡坐坐、填飽肚子。

▲高雄賞三月櫻秘境「蝶舞澗休閒農場」。（圖／微笑的眼提供）
▲熱帶溫室餐廳主要提供以美濃在地食材製作而成的餐點跟甜點。

蝶舞澗休閒農場

地址：高雄市美濃區朝元92－5號
電話：07－681－1858
營業時間：09：30～20：00

身高90公分以上200元／90公分以下免費
花季活動期間：至2019／04／30止
非花季期間門票收費100元

＊以上圖片皆由部落客《微笑的眼》授權提供，現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 蝶舞澗休閒農場 高雄旅遊 美濃旅遊 賞花旅遊 露營旅遊 三月櫻 花旗木 微笑的眼

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019台北米其林完整名單／24餐廳奪31星

小美開大絕推出「黑糖珍奶雪糕」！

麥當勞消費持悠遊卡大薯買一送一！

「越竹航空」6月首航台灣！

日據坑道清水鬼洞4月16日新開放

為拍美照　民眾爬上台東鹿鳴桃花樹

台南春遊補助省500再加碼5大好康

東勢林場螢火蟲數量4月中達高峰

籃球櫃超好拍！沙鹿景點、美食攻略

米其林「必比登推介」這5間落榜

熱門行程

最新新聞更多

走訪台灣米其林三星餐廳「頤宮」

美濃花旗木花海盛開整片粉嫩超療癒

華西街的凡爾賽宮！「台南担仔麵」茶杯..

台北精釀啤酒屋竟有24種口味啤酒

米其林「必比登推介」這5間落榜

三星頤宮人力多一倍、新增侍茶師

住進溫泉飯店擁抱整片星空入睡！

季節限定　吳哥窟奢華優質旅宿

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366