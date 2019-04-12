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和草泥馬近距離互動！彰化琉璃仙境　還能在水管屋裡吃火鍋

點評：感覺可以跟家人在裡面玩一整天～
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▲▼琉璃仙境。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

▲在琉璃仙境園區內，還能和可愛的草泥馬近距離接觸。（圖／《1+1=3。小Yo之家》提供，以下皆同）

記者趙家玉／綜合報導

假日想到彰化玩，會想到什麼景點呢？除了鹿港老街、鹿港天后宮和八卦山之外，在2019年還新增了新的景點「琉璃仙境」，不僅大人小孩都喜歡，更造成IG打卡炫風呢！1+1=3。小Yo之家就和大家分享前往琉璃仙境的心得，園區內有提供多處特色彩繪牆、哥德式教堂、浪漫花園、裝置藝術、水管屋用餐、咖啡廳，還有可愛動物，讓民眾能夠待在園區內一整天，全家人玩得開心、拍得盡興！

▲▼琉璃仙境。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

▲琉璃仙境夜晚的哥德式教堂超浪漫。

琉璃仙境，前身是「一畝田休閒農場」，1.5甲（近3千坪）的基地規劃成婚宴觀光園區，所以多數造景都充滿著甜蜜氣息，成為拍照打卡的新亮點。牆面依據不同主題彩繪，變身超好拍的主題牆，旁邊還有貼心提示，教導民眾如何拍出最佳照片，所以到琉璃仙境，務必要將相機及手機的電池充飽，這樣才能拍個過癮！

▲▼琉璃仙境。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

▲無法飛去紐西蘭，也能在琉璃仙境體驗當哈比人的樂趣。

▲▼琉璃仙境。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

▲彩繪牆拍照場景讓人喚起內心的純真。

▲▼琉璃仙境。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

▲裝置藝術營造出浪漫的氛圍，適合和愛人一同合影一張。

4500坪的戶外造景，為孩子特別打造遊戲天堂，讓孩子能盡情地在草地奔放，就算丟球也非常過癮。除此之外，園區還有提供沙坑區，能讓小朋友在沙堆裡堆出自己的創意與想像。

▲▼琉璃仙境。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

▲4500坪的戶外造景空間。

▲▼琉璃仙境。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

▲小朋友玩樂的沙坑區。

玩累了，還可以到特別的星座水管屋裡體驗用餐，裡面主要提供火鍋餐點，別有一番滋味。

▲▼琉璃仙境。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

▲12星座水管屋，也是用餐空間。

▲▼琉璃仙境。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

▲水管屋火鍋菜單。

除此之外，還可以選擇到峇厘島風的庫塔餐廳享用美食，餐點價位偏高，主要提供義大利麵、燉飯、焗烤、飲品、炸物等。

▲▼琉璃仙境。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

▲庫塔餐廳外觀，有濃濃峇厘島風味。

▲▼琉璃仙境。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

▲庫塔餐廳菜單。

琉璃仙境

地址：彰化縣員林市香山路87號之11
電話：04－8373888
營業時間：10：00～21：30

＊以上圖片皆由部落客《1+1=3。小Yo之家》授權提供，現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 琉璃仙境 1+1=3。小Yo之家 達人旅遊 旅遊情報 彰化旅遊 親子旅遊

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