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不用當兵也可以開「戰車」！雲林甩尾車場水晶子彈對戰

點評：開戰車感覺更酷欸！
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▲▼雲林勁風瘋狂甩尾車場。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

▲位在雲林綠色隧道的勁風瘋狂甩尾車場。（圖／1+1=3。小Yo之家提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

卡丁車、小型賽車、碰碰車等，不少人都玩過了，各種甩尾刺激的體驗也都嘗試過，但是你有開過戰車嗎？1+1=3。小Yo之家前往了位在雲林的一間甩尾車場，在園區內有不同的車種選擇，讓車控們可以一次滿足！

▲▼雲林勁風瘋狂甩尾車場。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

▲▼園區裡頭有不同的車種可以選擇，戰車的部分可以親子共乘，8歲以下則依園區規定需要家長陪同。

▲▼雲林勁風瘋狂甩尾車場。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

原店址在彰化的甩尾車場後來遷移至雲林綠色隧道，1+1=3。小Yo之家提到，全區共有三種車可以玩，分別是甩尾車、小火車還有超夯的戰車！園區內的戰車是可以親子共乘，一次承重達110公斤，另外，小Yo之家也提醒，要注意8歲以下的孩童需要家長陪同。

▲▼雲林勁風瘋狂甩尾車場。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

▲上場前，工作人員會進行安全講習及操作教學等步驟。

▲▼雲林勁風瘋狂甩尾車場。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

▲戰車進行活動的場地並不是非常大，但某一區有搭起遮陽網，遊客進行時不用擔心過度曝曬在太陽下。

小Yo之家形容，在車場的戰車場地並不是非常大，但是整體還是足夠進行，另外一區也搭起了遮陽網，讓遊客在活動的時候不會過度曝曬。在停車棚下方，展示了一台台的車子，小Yo之家表示，當眼前並排放置了12台戰車，即便是當過兵的人也還是會期待不已！而在上路之前，園區內的工作人員會先進行安全講習、裝置檢查及操作教學，一切程序按照步驟完成後，就可以出發了！

▲▼雲林勁風瘋狂甩尾車場。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

▲▼戰車使用的子彈為水晶彈，且車上都搭建有防護網。

▲▼雲林勁風瘋狂甩尾車場。（圖／1+1=3。小Yo之家提供）

每台戰車就如同真的一般配有子彈，不過不用擔心打到會痛，小Yo之家說，園區使用的是水晶彈，而且在車上也都配備了防護網抵擋子彈，因此整個設計既讓遊客感受到對戰的刺激也具有安全保護，而坦克車與其他各車種有不同的收費方式，而且假日才有提供坦克戰車這項選擇，想要試試看的人別錯過了！

勁風-瘋狂甩尾車場

地址：雲林縣古坑鄉湳仔綠色隧道89號
電話：0937-796-479
營業時間：平日10：00～17：00、假日09：00～18：00（週二公休，坦克車只有假日有）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 1+1=3。小Yo之家 勁風-瘋狂甩尾車場 甩尾 戰車 雲林旅遊

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