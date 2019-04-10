ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

吳哥窟奢華優質旅宿不藏私　5.6月季節限定

ETtoday旅遊雲

文／七逗旅遊網　圖／盈達旅遊提供

搭乘景成航空直飛柬埔寨吧！位在柬埔寨的吳哥窟，包含高棉王國9-15世紀的都城與寺廟建築，過去隱藏在茂密的叢林中，直到19世紀才被發現，這才讓世人有機會見到被稱為「雕刻出來的王城」的小吳哥，和其他大大小小的遺跡。

▲▼吳哥窟。（圖／盈達旅遊提供）
▲小吳哥前的蓮花池是絕佳的攝影地點。（圖／盈達旅遊提供）

小吳哥(吳哥窟)是來吳哥遺址必朝聖的景點，它是人類建築史上的奇蹟，裡裡外外精雕細琢的裝飾、主殿四周訴說著印度教神話的巨型石雕、廣場四個角落的仙女浮雕和高塔內的神話雕刻值得玩味，讓這座高棉王國的宗教建築增添幾分神祕的色彩。獨特的造型再配上周遭的地景，像是小吳哥前的蓮花池，也讓這裡成為受到攝影迷們歡迎的攝影棚。

▲▼吳哥窟。（圖／盈達旅遊提供）
▲女皇宮細膩的雕刻讓人忍不住湊近觀賞。（圖／盈達旅遊提供）

吳哥遺址的經典不只如此，由於吳哥遺址中大部分的建築都是黑灰色調，因此少數以粉紅色石頭建造而成的建築「女皇宮」顯得特別突出，這裡還擁有號稱全吳哥遺址最細緻、精美的壁畫雕刻，令人大開眼界；而從南門進入大吳哥城，可見到南門上方，四個方向都有大大的石雕，上面刻著高棉王國加亞華爾曼七世的面孔。走進大吳哥城，還有過去高棉王國每年舉行鬥象大會場地的鬥象台、擁有「微笑高棉」的大寶塔巴戎廟…等景點可欣賞，廣大的建築群一天絕對看不完，推薦在吳哥周遭住個幾晚，悠閒地體驗吳哥遺址風情。

▲▼吳哥窟。（圖／盈達旅遊提供）
▲吳哥柏爾蒙德酒店的景觀像是一幅熱帶風情畫。（圖／吳哥柏爾蒙德酒店提供）

探訪吳哥遺址，想擁有超享受的住宿體驗，千萬別錯過吳哥柏爾蒙德酒店、吳哥艾美酒店。擁有豪華列車「東方列車」、奢華河輪、在全球經營數十間精品飯店的品牌柏爾蒙德(Belmond)，相中吳哥絕佳的地理環境，設立了吳哥柏爾蒙德酒店。走進酒店，就像來到被熱帶植物包圍的秘密基地，時尚的柬埔寨建築，以原木、石材打造，溫馨舒適的氛圍令人放鬆，度假感十足。

▲▼吳哥窟。（圖／盈達旅遊提供）
▲入住吳哥柏爾蒙德酒店，連在客房中的浴室也能享受窗外綠意盎然的景色。（圖／吳哥柏爾蒙德酒店提供）

▲▼吳哥窟。（圖／盈達旅遊提供）
▲吳哥柏爾蒙德酒店，運用藝術家的作品妝點。（圖／吳哥柏爾蒙德酒店提供）

吳哥柏爾蒙德酒店客房中的擺設高級典雅，許多藝術品都是向柬埔寨藝術家訂製的，展現濃濃的高棉style，每間客房更擁有獨立露臺，隨時都可踏出房外，呼吸新鮮的空氣，觀賞酒店精心布置的景觀。

酒店中還有一大亮點：當你悠游於室外被層層綠意圍繞的泳池，就像在叢林中游泳，即使不下水，也可以坐在池畔旁的躺椅發呆，靜靜欣賞戶外洋溢南洋風情的立體風景畫，也是一種享受。

▲▼吳哥窟。（圖／盈達旅遊提供）
▲義式海鮮波隆套餐。（圖／盈達旅遊提供）

不僅如此，酒店專為盈達貴賓們設計製作不同風味的珍愛主廚套餐，無論是柬式紅咖哩涼拌三式組合餐亦或是義式海鮮波隆套餐，從餐前酒到甜點值得你細細品嘗，跟著吳哥柏爾蒙德酒店台灣唯一指定代理─盈達旅遊限定行程玩吳哥，享受專屬奢華吧！

▲▼吳哥窟。（圖／盈達旅遊提供）
▲吳哥LeMeridien艾美酒店造景泳池。（圖／吳哥艾美酒店提供）

盈達旅遊另安排吳哥艾美Le Meridien Angkor國際連鎖酒店住宿2晚。吳哥艾美擁有五星級酒店的豪華氣派與法國殖民時代的典雅時尚，每一間客房均融入吳哥窟傳統建築特色，並曾多次獲得世界旅遊獎「柬埔寨最佳酒店」、「東南亞國家聯盟綠環保酒店大獎」及「最佳SPA休閒設施大獎」多種獎項肯定，廣受TripAdvisor網友好評。

▲▼吳哥窟。（圖／盈達旅遊提供）
▲吳哥艾美酒店皇家英式下午茶。（圖／盈達旅遊提供）
5天的行程中，盈達旅遊強調餐餐嚴選當地特色風味料理、酒店星級料理及創意合菜，包含：艾美酒店的皇家英式下午茶、亞洲探索料理套餐、浪漫義大利套餐，日式禪風料理套餐，還有五星級索卡萊的吳哥廣東風味料理，沿途盡是五星美食饗宴，滿足味蕾享受。

5.6月季節限定 推薦行程：
＊ 早鳥優惠：2人同行，4/20前報名第2人最高省6千
▲【景成航空】珍愛吳哥 季節限定 獨享柏爾蒙德 探索艾美五日►►►

更多資訊：
盈達旅遊
電話：02-7728-7717

關鍵字： 七逗 吳哥窟 柬埔寨 小吳哥 遺跡 盈達旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019台北米其林完整名單／26餐廳奪31星

小美開大絕推出「黑糖珍奶雪糕」！

麥當勞消費持悠遊卡大薯買一送一！

「越竹航空」6月首航台灣！

為拍美照　民眾爬上台東鹿鳴桃花樹

日據坑道清水鬼洞4月16日新開放

東勢林場螢火蟲數量4月中達高峰

籃球櫃超好拍！沙鹿景點、美食攻略

台南春遊補助省500再加碼5大好康

台北米其林／台南擔仔麵首入榜奪一星

熱門行程

最新新聞更多

三星頤宮人力多一倍、新增侍茶師

住進溫泉飯店擁抱整片星空入睡！

季節限定　吳哥窟奢華優質旅宿

來越南下龍灣必搭天堂雅儷號！

在地人激推！台中超人氣無名滷肉飯

米其林5家新入榜　台南擔仔麵成亮點

平民米其林「2019必比登完整名單」

爽吃甜食...挑「這時間點」最不胖

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366