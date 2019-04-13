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台中人的下午茶！百年小麵攤　炸肉粿飽滿多汁、蔥香濃郁

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的..

點評：好好吃的感覺～
ETtoday餓勢力

▲▼王元吉炸粿。（圖／Mika提供）

文、圖／Mika

什麼店可以沒有招牌也能賣到傳承五代的百年老店？這麼低調樸實的排隊小店就在大甲『王老吉炸粿』。這可是在地人隱藏版的台味下午茶小點心喔。從早上08：00賣到下午17：00，不但提供炸物還有古早味的小麵攤料理，超台超道地，就像媽媽常做的家常料理一樣，樸實卻雋永美味。

▲▼王元吉炸粿。（圖／Mika提供）

外觀毫不起眼就是王元吉的特色啦～外地人想找到得看緣分XD，是也沒啦！把地址拿來谷狗一下也很好找。只是正常人看到外觀會害怕一下，想說該不該進去而已。

▲▼王元吉炸粿。（圖／Mika提供）

麵攤部分有餛飩湯、貢丸湯、豬血湯、切仔麵、餛飩麵；炸物部分有米糕、菜頭粿、肉粿、蚵仔粿、茄子餡肉、蚵仔煎。隱藏版的口味是『餛飩乾麵』，其實是我自己想吃，阿姨也阿殺力的做給我吃而已啦！重點是這價格，是不是很便宜！！除了蚵仔煎比較貴以外，其他都50元以下。

▲▼王元吉炸粿。（圖／Mika提供）

這麵攤好古早味喔。雖然現在還是常見到這種麵攤就是了。

▲▼王元吉炸粿。（圖／Mika提供）

豬血湯NT20元

口味比較純粹，湯頭更是清甜，走清淡路線喔。

▲▼王元吉炸粿。（圖／Mika提供）

餛飩乾麵NT40元

我個人真的偏愛乾麵，但又想吃餛飩，那就只好點菜單上沒有的餛飩乾麵啦！我發現阿姨煮的麵湯頭都還蠻清淡的，調味也是淡淡的，肉燥少許增添了不少鹹香，最後加上台中人最愛的東泉甜辣醬，口味會對我來說才比較剛好，突然覺得我其實吃太重口味了。

▲▼王元吉炸粿。（圖／Mika提供）

當然王元吉最有名的還是炸粿，阿姨都是現炸，口感很香酥，看起來偏黑就知道走酥脆派的。

▲▼王元吉炸粿。（圖／Mika提供）

炸物部分有米糕、菜頭粿、肉粿、蚵仔粿、茄子餡肉、蚵仔煎。以我們霸氣的個性，當然全點啦！

▲▼王元吉炸粿。（圖／Mika提供）

沾醬才是靈魂無誤！甜甜鹹鹹還會回甘的沾醬根本百搭，超好吃。

▲▼王元吉炸粿。（圖／Mika提供）

肉粿NT30元

肉餡滿滿加上蔥香，咬下去還有肉汁四溢。外脆內飽滿多汁，用米漿包裹餡料下去油炸，簡單但又很美味。

▲▼王元吉炸粿。（圖／Mika提供）

茄子餡肉NT30元

第一次知道茄子也可以這樣炸，茄子裡面包裹著豬肉餡，炸過後外酥內軟，還有茄子特有的口感，沾點特製鹹甜醬就美味無敵了。

▲▼王元吉炸粿。（圖／Mika提供）

甜米糕NT30元

甜米糕真的是很傳統的點心，以前都是年節才會吃到的，現在來王元吉隨時都能來上一盤安捏，炸過的甜米糕更好吃，連不愛吃甜的我也會愛上的古早味。

▲▼王元吉炸粿。（圖／Mika提供）

菜頭粿NT30元

菜頭粿比較常見，這裡的口感比較扎實綿密但菜頭香氣就還好，沒很足。

▲▼王元吉炸粿。（圖／Mika提供）

蚵仔粿NT30元

我個人很喜歡吃蚵仔粿，炸的酥酥的咬下去會揪西的那種！蚵仔鮮甜加上肉餡與蔥香一起吃最合拍。

▲▼王元吉炸粿。（圖／Mika提供）

王元吉炸粿

電話：04─26882369
地址：台中縣大甲鎮文武路37號
營業時間：08：00～17：00

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關鍵字： 王元吉炸粿 Mika 達人美食 美食情報 台中美食 大甲美食

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