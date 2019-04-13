玩遍7大景點！員林一日遊攻略　走訪琉璃仙境、品嚐多多水餃

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：全部記著，下次去彰化員林就好玩囉！

文、圖／滿分的旅遊札記

彰化景點多，美食小吃也相當豐富，安排個彰化員林一日遊吧！季節限定的員林蜀葵花海，挑戰花田迷宮好有趣，還能盡情美拍當個花仙子；整修過的琉璃仙境變得更夢幻了，園區規畫完善，多樣化浪漫造景也成了IG熱點。中午來去皇潮鼎宴聚會用餐，唯美的地中海造景，免出國就有渡假FU。

叢林系咖啡館－右舍咖啡，是個適合約會午茶的好去處，入館品嚐咖啡香，還能欣賞藝術作品。人氣不敗場景－KoKoMo私房惑櫃，繽紛色彩魅四射，白天晚上都好美。當然～玩樂彰化員林，一定不能錯過的在地小吃－正宗員林肉圓及多多水餃，用餐時間人潮滿坐，難以忘懷的好味道呀！員林一日遊，輕鬆規畫，玩得充實～花季、美食、景點一次滿足！



跟著滿分玩員林順遊攻略圖

滿分特製順遊地圖，帶旅人走遊彰化員林。順遊美景，輕鬆規畫一日遊，就能玩的很精彩，還能收錄滿滿美圖，歡樂度過每一個假期唷！

員林蜀葵花海

停車場：有| 大眾運輸：無| 基本消費：免門票

春天正是賞花的季節，2019員林蜀葵花也都開好了。蜀葵花園佔地廣大，景緻超壯觀，二萬多株的蜀葵百花齊放，入園免門票。蜀葵花不僅繽紛亮眼，長得又高又豔麗。深入園區，彷彿置身在花田迷宮裡，花園裡還有黃澄澄的波斯菊陪襯，真的是怎麼拍都好美好好看呀！



員林蜀葵花海



地址： 彰化縣員林市大饒路21號

電話：0936183207



2019員林蜀葵花海於3／31舉辦開幕活動



活動地點： 員集路二段73巷101弄

活動時間：09：00～16：00



琉璃仙境

停車場：有| 大眾運輸：無| 門票：平日＄150／假日＄200

彰化員林蜀葵花海滿滿盛開啦！琉璃仙境繽紛花卉亮眼登場，結合浪漫的婚紗LOVE場景，根本就是情侶出遊的約會勝地呀～2018夏日我們又再度光臨賞花，發現琉璃仙境變得更不一樣啦！雖然要收門票，但造景也更唯美囉～



琉璃仙境



地址： 彰化縣員林市香山路87號之11

營業時間：10：00～21：30

服務電話： 04－8373888



皇潮鼎宴禮宴會館

停車場：有| 大眾運輸：無| 門票：無/可入館用餐

彰化好玩景點多，也有精緻的吃到飽餐廳。位於員林的皇潮鼎宴就是間特色美食餐廳，戶外希臘風地中海造景吸睛又好拍，幾乎是來訪旅人，必停留打卡的美拍勝地。皇潮鼎宴不僅提供豐富的自助美食百匯外，還有婚禮婚宴服務、港式及海鮮餐廳呢！來皇潮鼎宴享受美食，也能玩拍留紀念啦～



皇潮鼎宴禮宴會館



地址： 彰化縣員林市員林大道一段298號

營業時間：10：00～21：00

服務電話： 04－8368000



右舍咖啡

停車場：無| 大眾運輸：無| 基消：一杯飲料

彰化居然也有這麼美的文青咖啡館，右舍咖啡隱身在熱鬧的傳統市集旁，玻璃屋外觀被綠葉藤蔓所包圍，甚是療癒。右舍咖啡裡帶有濃郁的文青復古風，咖啡香氣撲鼻，還提供美味糕點。熱騰騰的愛心拉花拿鐵，更是融化少女心。右舍咖啡裡展示滿滿的書籍及攝影美圖，讓旅人能搭配咖啡，再細細品嚐右舍咖啡之美。



右舍咖啡



地址： 彰化縣員林市萬年路三段67號

營業時間：08：00～18：00

服務電話： 04－8364864



KokoMo私房惑櫃

停車場：無| 大眾運輸：無| 基消：需點餐

貨櫃屋景點又出新作品啦！彰化KoKoMo私房惑櫃超犯規，創意將貨櫃拼出英文字母K，讓整棟建築繽紛亮眼又吸睛。館內還提供不少美拍的場景呢！也貼心規畫小朋友最愛的遊戲區，親子聚會、情侶約會還是閨蜜美拍都超適合～



KokoMo私房惑櫃



地址： 彰化縣員林市條和街142號

營業時間：11：00～23：00

服務電話： 0968940721



多多水餃

停車場：無| 大眾運輸：無| 基消：需點餐

彰化員林在地人推薦的小吃店－多多水餃，用餐時刻總是大排長龍，一位難求呀～除了必點水餃外，還有小火鍋、簡餐和麵食，特色的火鍋水餃，美味好吃份量滿足。多多水餃的免費小菜也非常熱銷好食呀！玩樂員林，也可規畫來這品嚐小吃唷～



多多水餃



地址： 彰化縣員林市中正路485號

營業時間：11：00～20：00（每週一公休）

服務電話：04－8363083



正宗員林肉圓

停車場：無| 大眾運輸：無| 基消：需點餐

玩樂彰化不可錯過的美食－員林肉圓，百年正宗員林肉圓，小巧一顆超美味。老闆客氣親切，手腳也相當俐落。雖說店面不大，也有歲月的痕跡，好吃銅板價的肉圓，依舊令人印象深刻～



正宗員林肉圓



地址： 彰化縣員林市民族街22-4號

營業時間：11：00～19：00（週一公休）

服務電話：04－8351600



*以上皆為滿分自費走遊。實際感受分享*

以上是滿分近期玩樂彰化員林的景點分享，員林也是旅行彰化必停留的景點之一，不僅是景點豐富，季節花季更熱鬧！還在許多特色的在地小吃，錯過可惜～更棒的事，這些景點美食都在附近，玩樂員林交通不費時，輕鬆玩也能一日遊唷！