東區喝得到！世界盃咖啡沖煮冠軍概念店　點一杯屬於你的咖啡

點評：來點一杯專屬於你的咖啡！

文、圖／男子的日常生活

走在台北東區，如果你突然想喝一杯咖啡，腦海裡浮現的會是哪一間咖啡館呢？當天想起VWI by CHADWANG好像就在不遠，記得朋友曾經提起過那裏的咖啡很不錯，咖啡空間也格外有氣質，因此便決定走過去試試。

由2017世界盃咖啡沖煮冠軍王策成立的首間品牌概念店VWI by CHADWANG位於台北復興南路上，低調的門面與招牌，若不是特地來，其實很容易不小心就錯過。這裡將一樓規劃為主要的咖啡沖煮工作檯，內用座位則安排在二樓， 簡約素雅的風格，的確令人賞心悅目。





來到VWI by CHADWANG的櫃台前，是咖啡師會主動先詢問你平時喜歡的咖啡風味，簡單介紹後再做推薦，和一般咖啡館相比，發現VWI by CHADWANG對於你想要喝什麼咖啡，好像也更有心了一點。

除此之外，VWI by CHADWANG 也特別規劃了「職人手沖」和「入門手沖」於菜單上，制定了兩套沖煮系統，除了使用不同沖煮器具外，「職人手沖」則是由高階咖啡師依據不同豆款等因素判斷後，再沖煮最佳的咖啡， 「入門手沖」則是由咖啡師依造一套穩定參數去沖煮，相對也較為快速，當然兩者間的價格也不大一樣。





二樓空間裡是一張中島長桌，淡淡柔黃燈光伴著，這裡也透著一點點陽光，想像如果人不多的時候，氣氛應該甚好，在這靜靜品嚐一杯咖啡一定也特別有味道。

不過當日幾乎坐滿了人，中島長桌設計需並肩而坐稍微較開放式，因整體空間不大，若想與朋友盡興暢聊，覺得可能會比較沒有那麼自在。





咖啡拿鐵＄200

選了當日帶有堅果香氣的豆子，喝起來口感純淨且厚實，是好喝的冰拿鐵。

紅波旁果乾茶＄180

使用咖啡果肉沖泡，嚐起來有著淡淡莓果的香氣，喝著好似果茶的清爽。





香草卡士達可芬＄130

有著可頌的層次鬆脆，藏了點馬芬的紮實，內餡再夾上香甜的香草卡士達，甜點表現也不錯。

VWI by CHADWANG



地址： 台北市中山區復興南路一段36-8號

營業時間：一～日11：00～19：00

電話： 02－87728191

