台北通化街中式餐酒館　融入東方茶和中藥風味的創意調酒！

點評：想小酌一杯看看！

文、圖／男子的日常生活

那天在瑰秘裡，印象最深刻的就是，這裡調酒的「給西」好多阿！ 不只酒器花樣百出，這裡還有調入東方茶和中藥元素的創意酒飲，推開瑰秘的大門，一股懷舊頹廢的個性風格，讓人彷彿穿越了時空，是味覺與視覺都有如置身古時的客棧飯館。





瑰秘位於台北通化街裡，門後一扇屏風像是穿越古今時空的結界，我們走進昏暗的燈光裡，感受這裡點綴了十足的中國風，除了一樓吧檯獨立座位外，瑰秘二樓也有適合團體的多人座區。





近期看店家已將一樓此圓桌換成了方桌長沙發座位。









別於平時較常接觸的西式餐酒館，東方味十足的瑰秘反而令人有些好奇。 看著酒單上一個個令人摸不著頭緒的酒名，像是以蘭姆酒調入甘草和香草的「女爵」，還有金門高粱加了四季春青茶葉一起釀泡的「廾龍門」，都不禁讓人好奇調入了各種中藥材與茶香的酒飲，會是什麼滋味？這裡不只有店主獨創的特色調酒外，也供應多國口味的料理小食，是店主將自己過去經營義式餐館多年的經驗融入。





帕瑪森芝心雞翅佐莎莎醬5P＄350





看起來胖嘟嘟的炸雞翅，原來是將小腿骨取出，填了起司進去。 「記得要趁熱吃，起司會牽絲的」拍好後，趕緊拿起一隻咬下一大口，是外層麵衣炸得鬆脆，裡頭是還熱騰騰的軟嫩雞肉被滿滿起司包圍，三種層次的味蕾享受，實在過癮。

泰式辣炒蛤蠣＄230





一整盤將近二十顆的蛤蠣，炒的微辣酸香，但覺得蛤蠣肉size較小，吃著有些空虛，但味道挺下酒的。

泰式海鮮燉飯＄550





海鮮燉飯帶點米心，有著香氣酸甜醬汁風味，放了新鮮干貝、小卷與草蝦，整體口感不錯。





煙燻櫻桃鴨胸佐陳年酒醋＄480





鴨肉帶著嚼勁，肉質也微微軟嫩；佐上陳年老醋，讓煎得微微焦香的鴨胸肉味道更活潑了；底層則是烤了甜椒、櫛瓜、杏鮑菇等時蔬，一口蔬菜、一口鴨胸肉吃起來挺爽口的。





香草美人＄400／白酒、香草、藥草酒

以白酒為基底，融入了多種香草的風味，再添上藥草酒韻，優雅的白色酒體，是平意近人的滋味，嘴裡滿溢的香茅香氣，也藏了一股泰國風情。





廾龍門＄400／金門高粱58、高山青茶葉





寫上私藏的古甕，裡頭裝上了剛剛調製好的「廾龍門」，約可盛上4杯的份量，把繩鬆綁，再將酒液倒入自己生肖的酒杯裡，六七分滿，適合一口飲盡，再一口花生，獨特的傳統搭配相當用心。

以茶釀泡的「廾龍門」， 將濃烈燒喉的金門高粱58一夕間變得較為順口；加了些自製檸檬糖漿與利口酒也讓厚重酒感多了些甜味，但也有種在喝中藥酒的感覺，味道相當特別，適合喜歡強勁滋味的酒客，自己則是比較喝不習慣。





女爵＄400／萊姆酒、香草、甘草

冒著乾冰煙的「女爵」，華麗風格，也多了點神祕氣質，與廾龍門同屬厚重酒感的女爵，喝著濃郁酸甜，不時洋溢著草香氣息，也像是「廾龍門」的溫柔版本。





瑰秘龍軒＄400／萊姆酒、日月潭紅茶葉、冰奶泡

以玫瑰燈飾妝點的「瑰秘龍軒」，輕泯一口冰奶泡，隨後是萊姆酒與紅茶兩者的香甜融和，若單以酒體韻味自己認為層次稍顯單薄，不過擺設創意十足。





客製化調酒＄

在瑰秘，你也能請調酒師幫你客製一杯酒單裡沒有的調酒。 當時心情想喝上一杯甜甜的、帶著花香、酒感適中的調酒。不一會工夫，調酒師就端上一杯雲霧四起的玫瑰酒，以白蘭地加上紅酒為基底，再噴上玫瑰水增添花香，一入口還有撲鼻的甜甜香茅味，隨意一起的客製調酒，風味也獨具心意。

瑰秘很適合膩了西式餐酒館，或者想試試看中國風格創意調酒的人，喜歡濃烈藥酒酒感的人，可以試試廾龍門或女爵；不過若和我們一樣喜歡較平易近人酒感的人，可以試試香草美人，或者請調酒師幫你客製一杯適合你當時心情的調酒。

瑰秘



地址： 台北大安區通化街259號

營業時間：二至四18：00～01：00、五至日：18：00～02：00

訂位專線： 02－27324436