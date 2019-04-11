媲美鼎泰豐！台北平價小籠包老店　一口咬下炸出滿滿湯汁

點評：小籠包裏頭有湯汁好可口～

文、圖／周花花

《北大行小籠包》為近期吃過最喜歡的平價小籠包店，在地人宣稱媲美鼎泰豐的美味，牛肉麵、湯包、蒸餃、豆沙包等，更全是親民好入手的價格。我們僅喝了一口雞湯，就把《北大行小籠包》收入愛店名單，以後來到信義區、國父紀念館附近，又多了一間美食餐廳可吃，一定要推薦給大家！

1996年創業的《北大行小籠包》，已在信義區飄香超過20年，每個人心中一定有家最喜歡的「我家巷口那間」，《北大行小籠包》便是這區居民們的驕傲，不少在地朋友皆推薦過我。店址位在光復南路上，仁愛路、信義路中間，可搭捷運至國父紀念館站，或是台北101／世貿站，出口出來約步行10分鐘內會到。

店內營業時間分成午餐、晚餐，下午是有空班會休息的。平日晚餐時段接近打烊時間前往，一有空位馬上就有新客人進來，生意超級好不愧是在地人的廚房。可惜《北大行小籠包》無法事先電話訂位，想吃就只能直接到現場等位子囉，否則外帶也是個選擇啦！

《北大行小籠包》菜單如下，主打各式上海小吃，元盅雞湯、牛肉麵、油豆腐細粉、菜肉餛飩、擔擔麵、紅油抄手、蛋炒飯等。點心類則有小籠湯包、蟹黃小包、蝦肉蒸餃、蝦仁燒賣、棗泥小包、肉包菜包豆沙巴、八寶飯，較為特別的是，還有籠蒸青花菜、蒸蛤蜊絲瓜、無骨醉雞腿。附有圖片menu，每樣看起來都蠻好吃的，加上價格平價不貴，想吃什麼就直接點下去吧！

調味料們

紅油燃麵－70元

對於燃麵的喜愛，源自《宜賓燃麵》，但《北大行小籠包》這碗顯得較為樸實，並未再加上豌豆尖、菠菜葉、花生粉等輔料，是店家自製調醬與白麵條的正面對決。

辣椒、花椒、中藥香氣在攪拌時即香得撲鼻，麵條沾附醬料的能力極佳，辣度夠但不會嗆，大概是一般小辣的等級，平常有在吃辣的人應該都能接受，是平衡且好吃的，只是豐富度較薄弱，下次因會試試較多人推薦的擔擔麵。

元盅雞湯—150元

最近一連在《牛肉麵雞湯》、《小上海湯包》喝到滿意雞湯，口福實在不淺，《北大行小籠包》的元盅雞湯和上述二者想比，有過之而無不及的美味，滴滴香醇濃郁，把所有雞肉精華全熬進湯中，較我們珍惜的喝著每一口，彷彿在全身每個細胞中灌入營養一般滿足。

雞肉部份應該僅是使用一般肉雞，肉質就沒有另外兩家Ｑ彈了，我覺得稍微可惜點，畢竟他的單價也是之中最高，但雞湯本身的表現非常優秀。

小籠包—150元

不少人將《北大行小籠包》與鼎泰豐做比較，兩者其實各有優點，加上味覺本來就是一件無比主觀的事，評論僅供參考（我的食記也是），找到符合自己口味的最重要。

《北大行小籠包》的小籠包就非常對我的味，超級喜歡，皮與餡的比例抓得恰到好處，食用時請拿支湯匙，一口咬下可是會爆出潺潺湯汁，湯汁帶有濃郁豬肉香氣但不會膩口，配不配薑絲都好吃，我很少小籠包吃到最後不會覺得膩，但《北大行小籠包》做到了，真的很好吃大推薦。

豆沙小包—120元

人生第一次吃到甜的小包，是在三芝《老地方小籠湯包》，當初看似衝突的組合，卻是一吃成主顧的喜歡，尤其對我這個紅豆控的喜好。

《北大行小籠包》的豆沙小包，個頭真的很小，一口吞一個剛剛好，薄Ｑ皮兒本是值得誇獎之處，但和豆沙餡搭配起來的比例，對我來說稍微甜了點，一人吃1、2顆差不多，再多就有點負擔了，除非你是本來就能吃表較甜的人，不然建議3～4人以上來用餐再點，擺飯後當甜點可以。

《北大行小籠包》的小籠包、雞湯真的是優秀，我完全可以為了小籠包再訪，很難找到好吃不膩的口味，邊吃邊在心中嘆著相見恨晚，麵點的表現雖不到非常驚豔，但也都還是好吃的，可以想見為什麼生意可以如此好，在地人推薦的美食果然厲害！

北大行小籠包

地址： 台北市信義區光復南路427號

電話：02－27299370

營業時間：二～日11：00～14：00、17：00～20：30