《必比登推介》台北公館必吃藍家割包　客製化肥、瘦肉搭四神湯最對味

▲藍家割包是公館超人氣美食。

記者蔡玟君／綜合報導 圖片：周花花提供

米其林3日公布最新必比登推介24家台北夜市小吃，本就是公館超人氣小吃的「藍家割包」今年首度入選。藍家割包從路邊攤起家，最受網友喜愛的當然就是招牌割包，店家將割包豬肉細分為瘦肉、肥肉、半肥半瘦，甚至可以挑選綜合偏肥肉多或瘦肉多等選擇，加上一碗招牌四神綜合湯，就是最對味的搭配。

▲藍家割包公館店面。

▲藍家割包可以客製化選擇肥肉或瘦肉。

▲藍家割包。

此次藍家割包首度獲選，《台北米其林指南》評其為：「吃起來有多層次的口感風味」，在割包裡放入已滷到入味的豬肉，搭上滿滿花生粉、香菜、酸菜，一口咬下，融合得恰到好處的鹹香酸甜4種口感能一次滿足，甚至帶有一定厚度的包子皮，沒有被蒸氣悶濕，依舊保有微Ｑ口感，每一樣食材比例全都到位，因此從早到晚都排滿長長人龍。

▲四神湯。

▲玉米排骨湯。（圖／周花花提供）

四神綜合湯與玉米排骨湯則是搭配割包最棒的配角。祀神綜合湯內放入豬肚、豬腸、薏仁和蓮子，湯頭香醇順口，甜中帶有藥材香氣；玉米排骨湯清新甜美滋味則是最讓人難忘，僅是放入玉米和排骨，簡單搭配就讓人回味無窮，但民眾要注意的是，店家不提供續湯服務。

台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3號

電話：02 2368 2060

營業時間：週二-週日11:00–00:00 (週一公休)