米奇噴水池祕密、生日有小禮！香港迪士尼10個隱藏版祕密

▲香港迪士尼樂園入口處，米奇站在水中央指著的方向正是美國加州迪士尼度假區域。（圖／香港迪士尼提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

迪士尼樂園總有股神奇魔力，讓大小朋友一進入園區就心花怒放，以距離我們最近的香港迪士尼來說，樂園內和飯店就藏有10大秘密和服務，像是演藝人員會以掃帚沾水後變出迪士尼好的經典頭像，以下整理出「香港迪士尼10大秘密」，下次來玩時記得留意一下！

▲演藝人員提著水桶站在街道上，手持沾濕的掃帚像是沾染上魔法，下一秒即繪出現迪士尼好朋友的經典頭像。

1. 演藝人員的神奇掃帚

演藝人員提著水桶站在街道上，用沾濕的掃帚在地面上作畫，一瞬間像是沾染上魔法，畫出迪士尼好朋友的經典頭像。原來水桶裡裝的是咖啡水，既可以在地面暫時留下顏色，也不至於破壞環境設施，作畫時還會發出淡淡的咖啡香氣。

▲從高處的噴水位置向下望，整個噴水池會呈現出洋紫荊的形狀，代表香港 。（圖／記者彭懷玉攝）

2. 衝浪米奇噴水池

在樂園入口的大噴泉，米奇站在水中央指著的方向正是美國加州迪士尼度假區域！而從高處的噴水位置向下望，整個噴水池會呈現出洋紫荊的形狀，代表香港，而迪士尼朋友們所處的位置正是五片花瓣的尖端。

▲賓客入住香港迪士尼樂園酒店的國賓廳房間，每晚入睡前有機會和睡衣裝扮的迪士尼朋友抱抱說晚安。

3. 睡衣米奇與唐老鴨

賓客入住香港迪士尼樂園酒店的國賓廳房間，每晚入睡前有機會和睡衣裝扮的迪士尼朋友抱抱說晚安。

▲反斗奇兵大本營上的巨型英文字母版圖案全是男主角Andy的玩具。

4. 反斗奇兵大本營巨型英文字母版

反斗奇兵大本營上的巨型英文字母版有個小秘密，就是印有的圖案全都是男主角Andy的玩具。

5. 隱藏版米奇頭

在迪士尼的所有園區和旅館內，都隱藏許多米奇的圖形。以香港迪士尼園區來說，美國小鎮大街上的大鐘，每天4 時 40分，抬頭一看就會見到米奇頭，灰熊山谷的噴泉還可看到硫磺石砌成的米奇頭。

▲香港迪士尼灰姑娘旋轉木馬晚上也好拍。

6. 日夜都好拍

香港迪士尼日夜拍照打卡都美！不能錯過的景點包含：小飛象旋轉世界、童話園林、灰姑娘旋轉木馬、迷離大宅、反斗奇兵大本營、瘋帽子旋轉杯等，你都拍過了嗎？

7. 迪士尼徽章交換

徽章交換是迪士尼樂園的傳統文化活動！每個迪士尼徽章的背部都刻有「徽章交換（Pin Trading）」標誌。賓客可按照傳統，自由與演藝人員或其他賓客交換徽章，香港迪士尼也有定期舉辦不同類型徽章交換活動。

▲「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」於3月31日開幕。（圖／記者彭懷玉攝）



8. 最完整的漫威英雄體驗

香港迪士尼樂園第二個以漫威為主題的設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」於3月31日開幕，是全球第一個以蟻人與黃蜂女為主題的遊樂設施，更是首個有女超級英雄為主角的漫威主題遊樂設施。

▲酒店住客可參加DIY手工藝課程，親手製作充滿迪士尼色彩的小手工。（圖／記者彭懷玉攝）

9. 酒店賓客獨享服務

香港迪士尼擁有三間不同主題的酒店，入住酒店的賓客即可免費暢玩三間酒店娛樂設施，更可參加DIY手工藝課程，親手製作充滿迪士尼色彩的小手工。

香港迪士尼相當適合親子度假，酒店可為住客免費提供兒童貼心用品，如床欄、洗澡盆、奶瓶消毒鍋等。





▲入住前告知酒店人員生日，即可免費在房間收到迪士尼好朋友毛巾蛋糕。

10. 香港迪士尼生日驚喜

酒店賓客可向櫃台索取生日徽章，若遇到迪士尼好朋友或演藝人員，還有機會聽到他們親口和你說生日快樂！另外，入住前告知酒店人員生日，即可免費在房間收到迪士尼好朋友毛巾蛋糕！