搭貓纜、兒童新樂園免費！「北市兒童連假優惠」懶人包

▲貓空纜車推出兒童連假國小（含）以下學童，不限次數免費搭貓纜優惠。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供，下圖同）

旅遊中心／綜合報導

四天連假開始，貓空纜車、小巨蛋冰上樂園及兒童新樂園均推出優惠，凡持有2019兒童月摺頁、數位學生證、學生證、健保卡等的學童，自即日起（4）至7日可不限次數免費搭貓纜；4月4日至5日兩天，小巨蛋冰上樂園推出「兒童滑冰券免費」活動；學童前往兒童樂園遊玩，假日門票也免費，還能闖一闖遊戲關卡！

貓空纜車

貓纜於4月4日至4月7日，推出全國國小（含）以下學童，不限次數免費搭貓纜，而陪同家長仍須購票進站。

國小（含）以下兒童持數位學生證，直接感應貓纜車站閘門，或憑學生證、健保卡等身分證件兌換「免費搭乘券」，或手持實體「2019兒童月摺頁」，貓纜車站人員蓋站戳後，即可兌換「免費搭乘券」，當日皆不限次數免費搭乘。

此外，不分平假日，凡全國年滿65歲以上長者、6歲以上未滿12歲兒童、身心障礙者、設籍台北市民眾及台北市政府退休公教人員，出示身分證件後，進站搭乘貓纜亦享不限站數，每趟50元票價優惠。

▲冰上樂園推出「兒童滑冰券免費」活動，只要是國小（含）以下兒童，憑相關身分證明文件，於4月4日、5日門票免費送。

台北小巨蛋冰上樂園

冰上樂園推出「兒童滑冰券免費」活動，只要是國小（含）以下兒童，憑相關身分證明文件，於4月4日、5日門票免費送，另需自費租借冰鞋、全套護具或手套等。

▲台北市兒童新樂園除了入園門票免費外，陪同家長1位亦可同享免費入園優惠。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

台北市立兒童新樂園

4月4日至7日、4月13日至14日、4月20日至21日、4月27日至28日，全國國小（含）以下學童，凡入園拿2019兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡等，除了入園門票免費外，陪同家長1位亦可同享免費入園優惠。

台北市立兒童新樂園特別將「飛天神奇號」原本的迷彩巴士，重新改裝成銘黃色「熊讚巴士」，到兒童樂園玩別忘了和北市吉祥物合照。

另外，即起至4月30日間，凡持2019兒童月摺頁，國小（含）以下學童來「如果兒童劇團」購票享7折，且連假期間，兒童及家長同享買一送一優惠。而至4月7日間，程式樂學園有消費滿349元，即可免費兌換「磁力小車」一份，數量有限送完為止。