飲料、濃湯喝到飽！台中超人氣平價小店　排餐、炒飯60元起

點評：雖然排隊還是好想吃啊><

文、圖／商妮

說到台中一中商圈必吃人氣美食，這一家二口美食一定是名單之一，大鍋快炒平價美味，份量十足通通銅板價，排餐主食加鐵板麵、半熟蛋還有濃湯飲料喝到飽，只要百元出頭，餐點好吃價位平實天天人氣爆棚，用餐時間門口排隊等餐的人好多啊～

二口一中店開店已經27年，算是一中夜市老店，到一中夜市沒吃過二口就太可惜了。位在一中街靠近一中圍牆這頭，就在愛廣場外圍圓稼手搖飲的斜對面，站在路口就能看到二口的招牌（圈圈處）。二口在台中兩大夜市都有駐點，一中店是本店，另外在逢甲夜市也有分店，通通是平價排餐與快炒，有到逢甲夜市逛街時，也可以去二口逢甲店嘗鮮。

平日的晚餐時間生意超好，在門口先排隊點餐，取得號碼牌等候叫號再進內用區用餐。很多一中學生畢業後還會回來吃，吃那個記憶中懷念的味道。

第一次看到評價排餐炒麵炒飯有自助點餐機耶～這裡人氣實在太高，有貼心準備外帶點餐機，投幣自助點餐相當方便。

入口處一邊是熱炒區，等候的時間就能欣賞廚師料理秀。師傅大火熱炒炒飯炒麵，米粒翻鍋飛騰的畫面，光是看就覺得好好吃～每一盤熱鍋快炒後會有特殊香氣，也就是老饕們所說的鍋氣，這種中華料理特有的味道，真的很迷人。

用餐空間是L型，走進店內右轉還有很多座位，以學生、家庭客居多，用餐時間人氣滿滿。

二口美食菜單價目表

餐點以鐵板排餐、炒飯、炒麵還有燴飯幾個系列，價位非常平實幾乎都是銅板價，CP值很高。

店內提供紅茶、濃湯自取，無限喝到飽。

等餐的時間，先來碗濃湯跟紅茶。免費喝到飽的濃湯裡頭有火腿、玉米、紅蘿蔔，出乎意料的好喝，感覺有用心。

點餐後大鍋快炒，餐點很快就送上桌，不會等太久。每一份都好大盤(桌上有硬幣比對)，難怪廣受學生族群喜愛，CP值真是很高。

里肌豬排鐵板麵130元

大塊豬排還有滿滿鐵板麵，再加上一顆新鮮鐵板蛋，份量十足料多味美一份只要130元，真的很超值！

豬里肌肉大大一塊而且是厚切，裹粉煎過味道比較香，口感嫩中帶有Q度蠻好咬，甜甜的肉汁搭配微微香辣的黑胡椒醬汁更好吃。

鐵板麵麵是寬版麵條份量超多，光是吃鐵板麵就很飽足。我很喜歡他們家的鐵板麵，Q彈不軟爛，巴附滿滿的黑胡椒醬汁相當入味好吃。二口的排餐份量多又好吃，吃飽喝足只要百元出頭經濟又實惠，同樣的份量在赤X要兩倍以上的價位，這裡的CP值簡直高太多了。

雞腿排炒飯120元

一整隻雞腿排煎到表皮酥酥脆脆的，味道超香!厚厚的雞腿排要煎到剛剛好的熟度很不簡單，外酥內嫩又多汁，而且一點都不油膩耶～這個雞腿排有水準。

剛剛在前面拍大鍋熱炒時有看到，一份炒飯足足加了兩碗白飯下鍋炒，這樣一盤炒飯份量十足，兩個女生一起分享或者媽媽帶小孩一起吃都沒問題，大胃王也能吃的飽。

在二口吃炒飯，最特別的就是可以吃到大鍋熱炒的鍋氣，米飯炒的粒粒分明，重點是一點都不油膩意外的清爽，咬起來有QQ的口感但不費勁，我喜歡這種爽口好吃的蛋炒飯。不會過鹹或油膩，清清爽爽有著胡椒香與蛋香，愛吃炒飯的朋友，這裡的炒飯超正點，推薦必點。

花枝炒麵75元

炒麵的份量也是好大一盤!!二口老闆真是很照顧學生荷包，這麼一大盤炒麵只要75元，CP值爆表。

稍微撈一下還有好多大塊花枝，花枝口感Q彈味道甜有新鮮喔～炒麵跟鐵板麵的麵條不一樣，這個炒麵麵條比較軟一些，鹹香回甘的滋味連小孩子都很喜歡。

什錦燴飯85元

二口的什錦燴飯更大盤，桌上的10元硬幣被他一比，馬上變得好迷你～XD

燴飯的料不少，有蝦仁、蛤蜊、花枝、魷魚、火腿、豬肉絲、青菜，鹹甜鹹甜的醬汁吃起來有港式燴飯那種老抽的獨特風味。

燴飯特別把白飯跟燴飯醬汁分開裝盤，要吃的時候再淋上去，可以依照自己的喜好決定醬汁份量，吃起來比較清爽。

燴飯不會死鹹，鹹鹹甜甜的滋味，入喉還會回甘好好吃，有媽媽的味道。

心得：

今天點了排餐、炒飯、炒麵、燴飯，四種表現都不錯。 其中我最愛二口的雞腿排炒飯，吃的到大鍋熱炒的鍋氣，粒粒分明非常乾爽超好吃！排餐也很優，一份有豬排、鐵板麵、鐵板蛋還有飲料紅茶喝到飽只要百元出頭，免服務費沒有用餐時間限制，難怪在一中商圈這個一級戰場能夠屹立不搖，有到一中夜市逛街的朋友，這家平價的二口美食CP值很高值得去試試喔～

二口美食一中店



地址： 台中市北區一中街83-2號 (地圖)

電話： 04－22272125

營業時間：週日～週四 11：00～22：15、週五～週六11：00～23：00