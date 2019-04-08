網友都搶著朝聖！台中南洋風酸辣麵小店　泰式奶茶只要30元

點評：我很喜歡吃東南亞風味的美食！

文、圖／橘子狗愛吃糖

向上市場可以說是台中最熱鬧的市場商圈，從早到深夜永遠熱鬧不停，白天是車水馬龍的婆婆媽媽菜市場，晚上就變成人聲鼎沸的美食夜市，這幾年有越來越多年輕人喜歡的咖啡甜點早午餐出現在向上市場商圈週邊，這家【ㄔ麵小酸辣】就是網路上相當受歡迎的一家，料理型態也比較不同，不過每天我到市場覓食都會經過，等到熱潮比較退了才想說跑來試試。

【ㄔ麵小酸辣】在向上市場靠麻源頭溪這一側，三角窗位置算是相當顯眼，這路口麵食頗競爭，不遠處是老字號「湖南味牛肉麵」，進巷口是日式拉麵「七面鳥」，各自不同風格，生意跟評價都不錯，招牌不大，賣的是南洋風味泰越混搭口味。

趣味的是，正門並不是入口，入口在旁邊的玻璃門，我第一次來也是找了一下，店內大部份空間都是廚房作業台，裝潢型態有點像是日本拉麵店的味道，但店內妝飾物又是充滿色彩繽紛的異國風情，是家風格相當特別又有點可愛的小店。





最開始當然也是網美爭相介紹捧紅的，但實際來吃過後會知道並不是家只賣噱頭的麵店，正如門立牌所寫「一點泰、一點越、一點酸、一點辣」正是這樣混搭的東南亞美食，不過還是以麵食為主，座位空間雖然不大也不多，不過小巧精緻也是獨特風格。





帥氣的年輕老闆相當有禮貌，一個人要負責招呼所有客人，還要一邊忙著煮麵。店內只販售麵食，但是口味輕重，配料種類、鹹酸程度跟主食都是可以自己選擇。

主食類有五種「豆皮捲、壽喜牛肉、豚汁豬肉、雞腿和鮮蝦」最便宜90元起，價位算是不貴，賣相也不錯，另外如果要加半熟蛋的話要另外在加10塊錢。這裡當然也有多道涼拌小菜，但我比較有興趣的是泰式奶茶，一杯才30元啊。（點餐單在門邊，然後一碗麵寫一張，因為每碗都有客製化口味標示）

【主食│酸辣雞腿麵120元（＋蛋10元）│酸辣壽喜牛肉麵100元】

麵條有兩種可以選，雞腿麵我選的是「越南雞蛋麵」，煮的熟度拿捏得還不錯，搭配豆芽菜、些許香菜九層塔、半熟荷包蛋一顆、些許蝦醬跟爽口微辣湯頭，有點像是越南河粉型態，主角雞腿好吃也軟嫩，而且算是不會小支，不過我本以為看顏色好像咖哩味會重些，倒是沒有，但算是蠻好吃的就是。





雞蛋麵條很細但泡了也不會軟爛，口感還挺不錯；湯頭部份初始上桌只有微酸辣，其實對我來說是不太辣，所以店家有另外附上新鮮檸檬角跟辣椒醬可以自己加重。





辣醬相當東南亞風味（辣度不低建議要酌量），湯頭沒有油膩感，冬夏季喝都很適合。另外還加了顆半熟荷包蛋純屬賣相好看，至於九層塔跟香菜則是點綴，香氣普通。





另一碗壽喜牛肉麵我也喜歡，選的是「台灣白細麵」，麵條也不錯吃就是，但比起雞蛋麵來說更偏軟些，牛五花肉片還蠻好吃（這個應該也很難不好吃）偏甜醬味。不過一碗麵的份量說不上多也不少會太少，女生應該是吃得飽，男生就看個人食量。

【飲料│泰式奶茶30元│煉乳檸檬汁30元】

以30元來說這個杯量算是很划算，畢竟泰奶一般餐廳都賣得更貴啊！但濃郁度來說我覺得尚可，甜度倒是沒有調得像泰國當地的這麼甜；另一杯「煉乳檸檬汁」我很喜歡，相當酸溜的檸檬味，帶點奶味微調和，其實還是偏酸，但我還蠻喜歡檸檬的，所以這杯相當對我的味。

有點後知後覺才來報到的網美小麵館，不是日式拉麵也不是台式麵店，有點越泰混合的南洋麵食，網路評分超高，236則評論有4.3高分，而且價格算是可以接受，店面風格也挺特別的，蠻推薦可以來試試。

ㄔ麵小酸辣



地址： 台中市西區華美街310號

電話： 04－23021886

營業時間：12：00～19：30（週二三店休）