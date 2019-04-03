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米其林必比登夜市榜　饒河夜市阿國滷味上榜、桃園也吃得到

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▲米其林必比登,阿國滷味,饒河夜市,滷味。（圖／記者陳涵茵攝）

▲阿國滷味獲米其林必比登夜市推薦。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

米其林今（3日）早公布了必比登推介（Bib Gourmand）夜市小吃名單，松山的饒河夜市就有四間入榜，其中阿國滷味與紅燒牛肉麵牛雜湯是今年新進榜店家，晚間就有民眾特地朝聖，想要品嚐傳說中的米其林美味，其中阿國滷味店面就位在饒河夜市入口旁非常好找。

▲米其林必比登,阿國滷味,饒河夜市,滷味。（圖／記者陳涵茵攝）

▲老字號滷味已飄香數十年。

阿國滷味從饒河夜市發跡，從民國77年至今已有30年歷史，阿國滷味販賣超過20種品項，招牌必點就是滷鴨翅、鴨舌和脆腸，20年間由老闆自己調味販賣，品項價格落在20至35元之間，不少老顧客都會專程來買滷味回家嗑，受訪時老闆有些不好意思，說自己做著小生意搞不清楚什麼是必比登低調就好，被問及上了必比登榜單又碰上連假期間會不會特別多備點料？他則笑說：「我還怕這幾天會下雨生意不好咧。」

▲米其林必比登,阿國滷味,饒河夜市,滷味。（圖／記者陳涵茵攝）

▲必點招牌菜滷鴨翅、鴨舌。

▲米其林必比登,阿國滷味,饒河夜市,滷味。（圖／記者陳涵茵攝）

▲20元就能吃到，價格很親民。

老闆女兒表示，老闆聽到人家說上了必比登榜單，還一直覺得是大家傳錯了不敢相信。目前阿國滷味在北台灣共有四間夜市攤位，除了饒河夜市，還有新北樹林興仁花園夜市、新店安和國際觀光夜市與桃園八德的興仁夜市都可以吃到，不過每間的營業與公休時間不同，若想嚐鮮可要事前查詢公告。

關鍵字： 米其林必比登 台北市美食 阿國滷味

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