韓國平價航空「德威航空」教你如何玩韓國

文／七逗旅遊網提供

韓流正夯！近年來，韓劇、韓星風靡全台灣，想到韓國旅遊的人也越來越多。玩韓國，買機票不必花大錢！搭乘來自韓國的平價航空「德威航空」，不論您在臺灣的北中南，都能輕鬆直飛韓國瘋韓流！



▲德威航空在台北、台中、高雄都設有航點。（圖／德威航空提供）

在韓劇《愛上變身情人》曝光的航空公司，就是德威航空。德威航空是台灣唯一從台北、台中、高雄出發，都能直飛首爾的平價航空，另外，德威航空也設有台北－大邱、台北－釜山航線，提供您更多不同的選擇。購買4／1－4／30期間出發機票，台北（松山）－金浦TWD 2,450元，台中－仁川TWD 3,250元，高雄－仁川TWD 3,250元，台北（桃園）－釜山TWD 2,250元，台北（桃園）－大邱TWD 2,250元（以上價格均為單程未稅）。



▲除了女性服飾，建大貨櫃屋common ground也販售不少生活雜貨、男性服飾。（圖／七逗旅遊網提供）

搭德威航空到首爾、釜山、大邱，有哪些景點必玩？走在韓流尖端的首爾有不少購物天堂，觀光客都知道的明洞、東大門、梨大、弘大商圈，絕對是購物狂們不會錯過的地點。在韓國學生界相當熱門的建大貨櫃屋、建大商圈也很好買；想逛逛中高價位的設計師品牌，則推薦到新沙洞林蔭道逛逛，附近也有很多質感咖啡廳。文青們會喜歡的仁寺洞、聚集許多由韓屋改建的小店和咖啡廳的益善洞，是深入瞭解韓國特色文化的好去處。



▲美食不夜城─西門市場。（圖／韓國觀光公社提供）

吃貨注意！來韓國的「美食之都」大邱，您可以試著挑戰嚐遍「大邱十味」，並且絕對要到大邱美食集散地─西門市場逛一回！大邱十味指的是烤腸、生牛肉、蒸牛排、烤河豚肉、辣拌海鮮、辣味鯰魚湯、香辣牛肉湯飯、炒烏龍麵、薄餃子、鯷魚湯刀削麵。西門市場是大邱最大的傳統市場，如果你的胃夠寬敞，可以一次在這裡品嚐眾多美食。西門市場同時也是大邱12景之一，其他11景則為八公山、琵瑟山、江亭高靈洑、國債報償運動紀念公園、新川、壽城池、83塔、大邱體育館、東城路、達城公園、慶尚監營公園。



▲海雲台美景令人陶醉。（圖／shutterstock.com提供）

療癒的大海，是釜山最美的風景！在釜山，想到海邊踏浪玩水，不必搭程複雜的交通工具，只要搭乘地鐵，就可以輕鬆抵達廣安里海水浴場、海雲台等超夯的景點。從廣安地鐵站出發，穿越都市叢林後，一片令人意想不到的美麗沙灘就在眼前！乾淨的沙灘、療癒的海景和廣安大橋的組合非常好拍，每年10月，這裡還有一場華麗的年度盛事「釜山煙火節」。

渡假感十足的海雲台是韓國人、外國觀光客都很喜歡去的地方，愜意的步調、一望無際的蔚藍大海，就算只是躺在沙灘發呆也很幸福。冬天時，海雲台也相當精彩，被BBC選為10大冬季特色運動的北極熊冬泳大會、出現在沙灘上的成群海鷗，可是海雲台冬季限定的活動與景色。

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