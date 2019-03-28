成年人裝扮成兒童　到FRIDAYS消費送兒童餐



▲成年人裝扮成兒童 到FRIDAYS消費免費送兒童餐。（圖／TGI FRIDAYS提供)



旅遊中心／綜合報導

迎接下週末兒童節4天連假，美式連鎖餐飲品牌TGI FRIDAYS今年特別首創「給童心未泯的你 請你吃兒童餐」話題活動，4月4日至4月7日期間，凡成年人裝扮成兒童，或穿著卡通圖案服裝、或帶卡通配件，到全台TGI FRIDAYS任一餐廳消費，即可免費獲得「FRIDAYS兒童餐」餐點乙份。(價值180~240元不等)。

FRIDAYS兒童餐有安妮雞肉蕃茄義大利麵、艾咪炭烤雞肉起司飯、湯姆起司三明治到強尼雞柳棒。





▲FRIDAYS兒童餐。（圖／TGI FRIDAYS提供)

另外，4月3日～4月7日期間，到伊勢路勝勢日式豬排用餐，只要家長與兒童合照上傳官方粉絲團，並於指定貼文下方留言、按讚粉絲團，即贈古早味布丁一份；到靜岡-勝政日式豬排用餐，則同樣於官方粉絲團貼出家長與小朋友合照上傳，並於指定貼文下方留言與按讚粉絲團，即贈香草冰淇淋一份。以上皆為每桌限乙份。





▲到靜岡-勝政日式豬排用餐，則同樣於官方粉絲團貼出家長與小朋友合照上傳，並於指定貼文下方留言與按讚粉絲團，即贈香草冰淇淋一份。每桌限乙份。(圖／慕里諾集團提供)

美麗信花園酒店一樓雨林餐廳則是從4月4日至4月7日連續四天推出「小小廚神˙童樂趣」兒童節活動，不分午晚間成人每位980元+10%；六歲至十二歲孩童，每位550元+10%。凡於期間內用餐並事先預訂，可免費參加小小廚神DIY活動，現場會有五星主廚帶領各位家長與小朋友們一起手做美味pizza或蛋糕裝飾，現場也提供兒童廚帽與圍裙一組。