美牛協會主辦牛排月起跑　至39家牛排館用餐可抽到5000元抵用券

▲美國極佳級肩頰肋眼鴨肝羅西尼牛排。(圖/美牛協會提供)



記者黃士原/台北報導

愛吃牛肉朋友有福了,一年一度的美國牛排月正式起跑!由美國肉類出口協會駐華辦事處舉辦的「USBEEF百味美牛」系列活動「Yee Haw!2019地表最強美國牛排月」3月27日起跑,這回集結全台39家牛排館,只要到指定牛排館用餐,參加闖通關活動並順利完成的民眾,還有機會抽到5000元的美國牛排消費抵用券。

為了讓喜好美國牛肉的民眾,能夠品嚐到牛肉各部位的美味,第二屆的美國牛排月,特地安排「驚奇4小仔闖通關」活動,只要加入「USBEEF百味美牛」Line官方帳號並在活動期間內到全台39家地表最強牛排館,點一份「驚奇4小仔」推薦的牛排套餐,收集4道不同牛排料理部位,並將每家餐廳用餐情境照、心得與發票,回傳至活動Line官方帳號,在4月20日前集滿4種「驚奇4小仔」推薦牛排部位肉,就有機會抽到5000元的美國牛排消費抵用券。



39家牛排館名單如下:括晶華酒店Robin’s Gril、l Robin’s Teppanyaki、維多麗亞酒店N°168 PRIME牛排館 (敦化店)、漢來牛排館、君品酒店雲軒西餐廳、台北喜來登安東廳牛排、史坦利(STANLEY's Steakhouse)、肯之牛鮮切岩烤牛排、很牛炭燒牛排、肉塊牛排、亨利客原味炭烤牛排、TNTsteakhouse、赤鬼炙燒牛排、Tomato牛排餐廳、 Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館、GAUCHO阿根廷碳烤餐廳、Lawry's The Prime Rib Taipei勞瑞斯餐廳、歐華酒店地中海牛排館、沃克牛排、傑克兄弟牛排、Mosun墨賞新鐵板料理、À POINT STEAK & BAR艾朋牛排餐酒館、Chili’s、雅室牛排、美食光、信息咖啡 Cafe Message、Texasroadhouse、綻1852、osteria Rossa 紅點熟成肉餐廳、Office By Mastro、路易奇洗衣公司、Mastro戰斧教父中和環球店、Mastro Café、K.R. Prime Steak、PRIME ONE 牛排館、特香齋西餐廳、PINO PIZZERIA RISTORANTE、Just Grill、棧酒食文化股份有限公司(棧直火廚房)。